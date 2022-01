Cristina Kirchner compartió una dura carta contra Conte Grand: "Jesús no persiguió opositores"

La vicepresidenta compartió la "Carta abierta a Julio Conte Grand" escrita por el Padre Francisco "Paco" Olivera en la que critica con dureza al procurador macrista, quien fuera su profesor en la UCA.

Tras compartir sus saludos por Navidad y Año Nuevo, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, utilizó su cuenta de Twitter para compartir un sentido descargo del Padre Francisco "Paco" Oliveira en el que, como exalumno, le pide la renuncia al procurador bonaerense Julio Conte Grand por su participación en la Gestapo antisindical de María Eugenia Vidal.

Mientras el Frente de Todos avanza con el juicio político contra Julio Conte Grand por considerarlo parte fundamental de la “Gestapo” antisindical que impulsó el macrismo y que quedó evidenciado en un video difundido días atrás y del que participaron exfuncionarios, entre ellos el exministro de Trabajo de Vidal, distintos referentes de la política, miembros de Juntos por el Cambio, y servicios de inteligencia. y movimientos sociales salieron a expresarse al respecto y, uno de ellos, el Padre Francisco "Paco" Oliveira.

"Usted fue mi primer profesor de Derecho Civil en la Universidad "Católica" Argentina de Puerto Madero, miembro del Opus Dei, muy simpático con les adolescentes que tenía consigo (yo era el único mayor) pero también formateador de cabezas, recuerdo como si fuera hoy cuando les decía que no estaba tan mal el Código de 1869 donde la mujeres eran ciudadanas incapaces para determinadas acciones con el argumento de que en la familia cada uno tenía su rol. El padre manda, la madre obedece", arranca Paco Oliveira en una carta abierta publicada en Página 12.

´"Necesito sumarme a las y los que le piden la renuncia, hay miles de razones contundentes que comparto", anuncia al tiempo que afirma: "Yo, la verdad, nunca vi a Jesús persiguiendo 'opositores', excepto una vez cuándo con un látigo echó a los que utilizaban la Casa de Dios, para sus propios negocios".

"Si usted cree en el valor santificador del trabajo y lee lo que el papa Francisco ha escrito y hablado en repetidas ocasiones a miembros del Poder Judicial (se que está en la vereda de enfrente del pensamiento papal pero no creo haga falta recordarle el valor para los católicos de sus enseñanzas) se dará cuenta que lo ha hecho todo mal y que por moral cristiana ya debería haber renunciado hace rato e irse a confesar para que Dios le perdone sus pecados; claro que para ello ha de hacer examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia", propone.

Hacia el final de la carta, el cura cita las contundentes declaraciones del Papa Francisco contra el lawfare: "Para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. El juicio previo, mediático, lo conocemos todos".

Para concluir, Paco Oliveira, se despide como "su ex-alumno, sacerdote y abogado (espero que no como usted)" y concluye: "La viuda es hoy el pueblo que no va a parar hasta que usted se vaya. El clamor es ya ensordecedor no sé cómo usted no lo oye".