Katopodis y Rossi destacaron el discurso de Alberto: "Hubo un claro mensaje en defensa de Cristina Kirchner"

En diálogo con El Destape Radio, los funcionarios indicaron que el Presidente expuso el vínculo del poder judicial con la oposición y los medios de comunicación.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, destacaron el discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias del presidente Alberto Fernández en el Congreso y sostuvieron que hizo una defensa a la vicepresidenta Cristina Kirchner por su proscripción.

"A Cristina la persiguen, la proscriben, no por lo que hizo mal sino por lo que hizo bien", sostuvo Katopodis en una entrevista con Roberto Caballero en El Destape Radio. En ese mismo sentido, el funcionario remarcó: "La persiguieron fundamentalmente por lo que representa. El peronismo y el Frente de Todos defienden a sus dirigentes".

En referencia al discurso de Alberto Fernández, el ministro destacó que hizo un balance de su gestión de cuatro años como presidente que comparó con los resultados del macrismo. Además comentó que durante la alocución de dos horas, el máximo mandatario defendió a Cristina Kirchner.

"Hubo un mensaje muy claro del presidente en defensa de Cristina Kirchner. El peronismo y el Frente de Todos defiende a sus dirigente y en particular defiende a aquellos que han hecho cosas buenas por su pueblo", afirmó Katopodis.

Por su parte, Rossi evidenció que Alberto Fernández pidió que se profundice la investigación del atentado a Cristina Kirchner y defendió a la vicepresidenta frente a "la persecución judicial". El funcionario expresó que los diputados que se enojaron fue porque "el presidente dijo verdades" sobre el mal funcionamiento del poder judicial.

"Puntualizó en un hecho grave como el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, pidió que se profundice la investigación. exige que se identifique a los autores materiales y también intelectuales del hecho", afirmó Rossi. Luego el ministro se metió en el debate acerca de por qué Alberto Fernández no dijo proscripción.

"Para mí inhabilitación política y proscripción son sinónimos. El presidente está siempre más inclinado a la rigurosidad jurídica. Pero creo que es exactamente lo mismo inhabilitación política y proscripción. Cuando Cristina toma la decisión de no ser candidata, lo que hace es alejarse de la posibilidad de que le hagan lo que le hicieron a Lula cuando ganó Bolsonaro", expresó.

Valdés: "Fue el mejor discurso de Alberto"

El diputado nacional Eduardo Valdés opinó que la Apertura de Sesiones Ordinarias del miércoles "fue el mejor Alberto de todas sus aperturas de sesiones". Además argumentó que "rindió cuentas de su gestión, mostró personas concretas respecto de cada hecho realizado, se hizo cargo de que él encabezó el pedido de juicio político a la Corte. Planteó que la Justicia tiene que dejar de archivar expedientes cuando le toca a la oposición y demorar investigaciones como la del atentado a Cristina. Los números que mostró el Presidente nadie se los refuta".

En diálogo con Futurock FM, el legislador del Frente de Todos respondió al ser consultado por las candidaturas del oficialismo: "El Presidente está comprometido a que quien lo suceda sea alguien del Frente de Todos. No me parece que haya hecho un discurso de despedida, pero él es el primero en decir que si hay alguien que esté en mejores condiciones, no va a ser un impedimento", señaló. Luego, planteó que "si Cristina quiere ser candidata, tiene todo el derecho".