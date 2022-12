Exclusivo: el proyecto de Blanqueo que Massa enviará al Congreso

El programa es consecuencia del acuerdo fiscal con EE.UU. Establece alícuotas que se irán incrementando con el paso del tiempo. En el gobierno calculan que los argentinos tienen 100.000 millones de dólares sin declarar. Para qué se utilizarán los fondos recaudados.

El gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley de blanqueo de capitales no declarados en el exterior que establece alícuotas que se incrementarán con el paso de los meses y cuya recaudación se utilizará para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para financiar a PYMES, para invertir en becas Progresar y para la explotación del gas natural.

El proyecto surgió como resultado del acuerdo de intercambio de información tributaria firmado con Estados Unidos que permitirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibir datos de los intereses y los dividendos por las ventas de activos financieros de los sujetos -personas humanas o jurídicas- que residen en la Argentina. El gobierno nacional estima que los argentinos tienen en Estados Unidos casi 100.000 millones de dólares sin declarar.

De acuerdo al proyecto de ley al que tuvo acceso exclusivo El Destape, la iniciativa establece impuestos que se irán incrementando con el paso del tiempo para aquellos que no repatrien sus capitales en el exterior. De esta forma se pagará un porcentaje (aún no definido) hasta el 31 de marzo y el doble de ese porcentaje entre el 1 de abril y el 30 de junio. El porcentaje se cuadriplicará si los bienes se blanquean con posterioridad a junio.

Los beneficios para aquellos que blanquean

En primer lugar los bienes declarados no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados. En segundo lugar los deudores serán librados de cualquier acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que les puede pudieran corresponder por los bienes no declarados.

En tercer lugar son librados de pagar por esos bienes el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y bienes personales.

Para qué se utilizarán los fondos recaudados

El proyecto establece que el 40% de los fondos obtenidos se usará para financiar programas y proyectos para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural.

En tanto que un 20% se utilizará para cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional, otro 20% se destinará a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas y el restante 20% al programa integral de becas Progresar.

Cuánto dinero tienen los argentinos en el exterior sin declarar

El director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, estimó en una entrevista que "podría haber unos 338.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, de acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) y de acuerdo con información recibida desde los Estados Unidos se estima que en ese país hay unos 85.000 millones de dólares de argentinos".

El acuerdo FATCA

El proyecto de blanqueo surge a partir del "Acuerdo Fatca" suscripto con los Estados Unidos. Argentina negoció un Acuerdo Modelo "IGA 1 recíproco", que entre los acuerdos posibles de celebración, es el más amplio, ya que implica compromisos y obligaciones de ambas partes. Los documentos suscriptos prevén coherencia en la aplicación de FATCA a jurisdicciones asociadas y el compromiso de Estados Unidos de alcanzar niveles equivalentes de intercambio de información con Argentina, como hace con el resto de los países. Las Autoridades Competentes son, para Estados Unidos, el Secretario del Tesoro; y para Argentina, la AFIP.

De cumplirse con todas las notificaciones y protocolos, el acuerdo entrará en vigor el 1º de enero de 2023. El convenio incluye a los 50 Estados norteamericanos, incluidos Delaware y Dakota del Sur. Estados Unidos únicamente excluye de su definición de territorio a Samoa Americana, Guam, las Islas Mariana del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Con respecto a cuentas declarables, cada parte se obliga a obtener la información indicada, con respecto a todas las cuentas declarables y debe intercambiarla anualmente de manera

automática. En ese marco, Estados Unidos recabará información sobre cuentas declarables a Argentina en instituciones financieras estadounidenses. A saber:

- Identificación del titular de la cuenta,

- Identificación de la institución financiera,

- Monto bruto de intereses,

- Dividendos y otras rentas de fuente estadounidense percibidas por residentes argentinos en cuentas estadounidenses.

Para los contribuyentes argentinos, las implicancias de la firma del IGA 1 incluyen:

1) Reciprocidad: Estados Unidos transmitirá información de sujetos residentes en Argentina.

2) Estados Unidos está comprometido con todos los países con quienes celebró el Acuerdo IGA Modelo 1 a igualar la información que transmite con aquella que recibe (compromiso mutuo para continuar mejorando la efectividad del intercambio de información y la transparencia).

3) Estados Unidos transmite información en donde haya existido renta norteamericana (denominada renta del capítulo 3) recibida por residente del país contratante.

Del mismo modo, Estados Unidos reportará: “una Cuenta Financiera abierta en una Institución Financiera Estadounidense Sujeta a Declarar cuando:

1) En el caso de una Cuenta de Depósito, el titular de la cuenta es una persona humana residente en Argentina y se pagan más de 10 dólares en intereses a dicha cuenta en cualquier año calendario; o

2) En el caso de una Cuenta Financiera distinta de una Cuenta de Depósito, el Titular de la Cuenta es un residente de Argentina, incluyendo Entidades que certifiquen que tienen residencia fiscal en Argentina, respecto de los ingresos pagados o acreditados, con fuente en los Estados Unidos, que estén sujetos a ser declarados de conformidad con el "capítulo 3 del subtítulo A o el capítulo 61 del subtítulo F del Código de Impuestos Internos de los Estados Unidos".

Según evalúan las autoridades argentinas, lo más relevante pueden ser las cuentas de custodia, en donde pueden encontrarse inversiones en la bolsa de valores de Estados Unidos, incluso a través de estructuras societarias o fiduciarias.