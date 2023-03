Wado da un paso al frente y se presenta como opción electoral del kirchnerismo

El ministro del Interior apareció en las últimas horas en un acto junto a Axel Kicillof y Máximo Kirchner, le retrucó a Mauricio Macri en un tuit que replicó Cristina y le envió un tiro por elevación a Alberto Fernández cuando planteó que "hay una fantasía de terminar con cosas que recién empiezan". Fue en respuesta a su idea de terminar con 20 años de kirchnerismo. De esta forma, Wado buscó posicionarse como posible candidato del kirchnerismo en caso de que Cristina mantenga su negativa a postularse.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, sumó puntos en las últimas horas más para posicionarse como candidato "en gateras" del kirchnerismo, eventual postulante a la presidencia en caso de que Cristina Kirchner mantenga la decisión de no presentarse. También, otroas de las posibilidades, posible compañero de fórmula del ministros Sergio Massa o encabezando alguna de las boletas en la Provincia. Wado le apuntó a Mauricio Macri por volver sobre el "curro" de los derechos humanos y CFK replicó su tuit, el gobernador Axel Kicillof lo colmó de elogios durante un acto que el ministro retribuyó con un ninguneo a Daniel Scioli y cerró con un clásico: un dardo apuntado a presidente Alberto Fernández. "Hay una fantasía con terminar con cosas que recién empiezan", le retrucó.

Falto de timing como pocos, en la semana de un nuevo aniversario del último golpe de Estado y con múltiples actividades previstas en conmemoración, Macri volvió a sus críticas a los organismos de derechos humanos durante un acto en Rosario. Echó mano a un latiguillo de la derecha, acerca de que había que hablar de "los derechos humanos de ahora" y no los de hace 40 años, como si le preocupara alguno. "No veo el 'curro' de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa. De que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos", dijo Wado, hijo de desaparecidos. A Cristina le gustó la respuesta y le dio retuit para que lo leyeran sus más de seis millones de seguidores.

La vicepresidenta le tiene gran cariño y confianza a Wado. No hizo ni falta que le perdonara el posible paso en falso que representó esa foto sonriente junto al directivo del Grupo Clarín, Jorge Rendo, en la apertura de Expoagro. A quien lo consultara, De Pedro explicaba que lo había hecho en cumplimiento de las directivas de la vicepresidenta, que fue quien le encargó tender puentes desde el kirchnerismo con el círculo rojo, por más desagradable que resultara la tarea. Y si internamente existió algún cuestionamiento -Rendo fue nada menos que el organizador del viaje de los "huemules" a Lago Escondido- en los últimos días quedó en claro que esa página ya se dio vuelta.

"Es un hombre que no para de caminar todo el país. Es un hombre que a todos los gobernadores nos consultó sobre obras, sobre infraestructura. Wado: nos das la tranquilidad de que alguien está pensando en la Argentina del largo plazo", lo elogió el gobernador Kicillof en el acto del lunes en Lomas de Zamora del que participó también Máximo Kirchner y que mostró al kirchnerismo de nuevo en plan de unidad luego de algunas fisuras. El ministro antes había dicho lo suyo: "Axel, yo como ciudadano de la provincia, te quiero decir que desde la gestión de Felipe Solá no veo una gestión tan comprometida con las necesidades del pueblo bonaerense". Con el piropo, de paso ignoró a Scioli, el ex gobernador lanzado a la presidencia pero más cerca del albertismo.

En el intercambio de elogios también pudo haber jugado un papel los intereses de cada uno. Kicillof ve con buenos ojos que desde el kirchnerismo se posicione otro referente para ocupar el lugar de Cristina en caso de que la vicepresidenta finalmente decida no postularse. Axel insiste en que su plan es presentarse para un nuevo mandato en la Provincia y no quiere saber nada con la posibilidad de ir por la candidatura mayor, algo que empujan otros dirigentes. El más notorio, Máximo Kirchner. Si Cristina no es y si Massa se pincha por la inflación, entre Axel y Wado están los dirigentes más representativos del kirchnerismo. Otros como el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, hoy aparecen más lejos.

En este renovado perfil, más confrontativo, Wado no se olvidó de la frase que Alberto Fernández le dijo a Roberto Navarro, revelada en El Destape Web, acerca de su intención de ser quien terminaría con 20 años del kirchnerismo. "Yo vengo escuchando que 20 años es un tiempo donde las fuerzas políticas cumplen un ciclo. Si uno lee los diarios del 55 o del 70 y pico decían que el peronismo ya se terminó. Hay una fantasía. Lo feo es que sea una fantasía de compañeros, de propios compañeros, de terminar con cosas que quizás recién empiezan", contratacó Wado en diálogo con Radio 10.

"Si 20 años es un tiempo donde para algunos culmina un ciclo, deberían empezar a pensar los que vinieron con Néstor Kirchner en el 2003, que ellos también cumplen 20 años", agregó con malicia, en referencia al propio Fernández, que fue jefe de campaña y luego de gabinete con Néstor. Lo dicho, Wado se posicionó en los últimos días más claramente como una de las cartas del kirchnerismo para el proceso electoral que ya se inicia. ¿Dónde? Probablemente nadie lo sepa, todavía.