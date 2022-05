Parrilli advirtió que JxC está está "sacándose la careta" con sus propuestas de reformas

El senador del Frente de Todos comparó la postura de la opoisición de cara al 2023 respecto a la campaña de 2015, en la que aseguró que Macri "fue todo lo contrario" al incumplir las promesas que hizo.

El senador del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli afirmó hoy que la oposición está "sacándose la careta" en relación a sus propuestas de reformas laboral, previsional, privatizaciones y aumentos de tarifas, pero opinó que "está bien que las expresen" porque, de esa manera, "los ciudadanos pueden evaluar y decidir a quién apoyan y a quién no" de cara a las elecciones del año próximo.

En diálogo con El Destape Radio, Parrilli consideró que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) "está sacándose la careta", al considerar que, "en el año 2015, la campaña de (Mauricio) Macri fue todo lo contrario". Y sostuvo que el expresidente había prometido "que iba a mantener Fútbol para Todos, que iba a mejorar el salario, a haber más trabajo y más producción" pero eso no pasó.

"Como la realidad marcó que eso no ocurrió sino todo lo contrario, me parece que ahora están sacándose la careta y diciendo claramente qué intereses y qué propuestas expresan", consideró el senador, consultado por declaraciones de referentes de Juntos por el Cambio que anticiparon que, en caso de volver al poder, propiciarán una reforma laboral y una reforma previsional, entre otros temas.

Para Parrilli, "mientras podamos garantizar que una democracia funcione, que no haya persecución ni utilización de los servicios de espionaje para persecución política, está dentro de la democracia que cada uno exprese lo que quiere y lo que piensa". En este sentido, agregó: "Me parece bien que lo expresen. Hace que los ciudadanos puedan evaluar y decidir a quién apoyan y a quién no apoyan; peor sería el engaño". Finalmente, consideró que cree que "ellos no van a volver a llegar al Gobierno".

Entre otras propuestas de JxC, Macri señaló en las últimas horas que no imagina "un dólar más destinado a una compañía aérea estatal", en referencia a Aerolíneas Argentinas.

En la misma línea, la exfuncionaria macrista y titular del PRO, Patricia Bullrich, dijo que si llegara al poder sólo mantendría "ocho ministerios" y "totalmente modernizados", además de lamentar no haber logrado introducir cambios más radicales durante la gestión de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

Elecciones en Colombia

Este domingo Colombia fue a las urnas para elegir a su próximo presidente. El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro se impuso en la primera vuelta con alrededor de 40% de los votos, pero no le alcanzó e irá al balotaje contra Rodolfo Hernández.

En ese marco, el senador Oscar Parrilli integró una comitiva de legisladores argentinos en los comicios, invitados por la fórmula de los candidatos a presidente y vicepresidenta de Colombia del Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez. La comitiva argentina también estuvo integrada por la diputada nacional Leila Chaher; la sub directora de diplomacia parlamentaria, Soledad Magno y el militante de Identidad, Federico Diberto, quienes participaron de diversas reuniones acompañando el proceso electoral, que podrían impulsar un cambio de signo político histórico en la conducción de los destinos de ese país.

Los invitados especiales argentinos mantuvieron encuentros con legisladores electos en las pasadas elecciones de marzo y funcionarios electorales con el objeto de interiorizarse y conocer en profundidad el desarrollo de la campaña electoral. La comitiva también visitó la Ciudad de Medellín, donde junto a la Senadora electa Isabel Zuleta mantuvieron reuniones con los delegados de la Registraduría para conocer el proceso organizativo de la elección y con los y las militantes que tienen a su cargo la organización de testigos partidarios en cada una de las mesas de votación.

Con información de Télam