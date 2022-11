Nicolini participará de un foro con duras críticas al macrismo en CABA, mientras el FdT busca candidato para 2023

La funcionaria del Ministerio de Ambiente y que tuvo alto perfil durante la etapa dura de la pandemia participará de un evento que reunirá a dirigentes del Frente de Todos porteño. Si bien el encuentro no tiene por objetivo promocionar a la funcionaria, su nombre ya había sonado en las elecciones del 2021.

Dirigentes del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires confluirán en un evento sobre políticas públicas para la capital nacional. Si bien se espera la presencia de la plana mayor del peronismo porteño, la presencia de la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, da señales de un posible nuevo nombre para el lote de candidatos para el 2023. Se trata de una funcionaria que en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández se desempeñó como asesora presidencial y tuvo un rol clave al frente de las negociaciones para la compra de vacunas contra el COVID-19 cuando el mundo se peleaba por ellas en el peor momento de la pandemia.

Este viernes a las 17 se realizará un evento denominado "Mirador de futuro", organizado por la Fundación Urbe, en el Centro Cultural de la Ciencia, entre los que participará Nicolini. Si bien fuentes del peronismo porteño aclararon a El Destape que el evento no tiene por objetivo promocionar a la funcionaria como eventual candidata, señalaron: "Si ella se quiere mostrar, esta bien". El nombre de Nicolini ya había sonado en las elecciones 2021, como también el de Carla Vizzotti, cuando se buscaba poner en valor la gestión sanitaria contra el coronavirus.

El impulsor de la iniciativa es el legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés, quien ponderó que el encuentro "es sumamente enriquecedor porque nos permitirá generar un intercambio multidisciplinario y debatir políticas que conducirán al desarrollo integral de la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana". Y siguió: "El modelo que inició Mauricio Macri y que continuó Horacio Rodríguez Larreta deja profundas deudas en todas las áreas de gestión. Queremos vivir en una Ciudad sustentable, justa e inclusiva”.

Expondrán destacadas personalidades. Además de Nicolini, también hablarán Guillermo Durán, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA; Laureano Barrera, Abogado y fundador de Criptoperonismo; y Clara Miguens, Docente de la Licenciatura en Paisajismo de la FADU-UBA. También disertarán representantes de organizaciones que trabajan en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires como FUNDAV, Fundación Argentina de Videojuegos, Futuros FADU, Asociación Civil El Ateneo y Revista Urbe, de asociaciones civiles como la UNAJE, Unión Argentina de Jóvenes Empresarios y de sectores sindicales como SMATA, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor.

Se sabe que la Ciudad de Buenos Aires es un territorio adverso electoralmente para el peronismo, ya que desde el 2007 el Pro comanda la capital nacional. Tras los primeros dos períodos de Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afronta el último año de su segundo mandato, por lo que el partido amarillo - en el marco de Juntos por el Cambio- comienza a debatir quién será el candidato para el año entrante.

La contraparte de la sucesión de mandatarios amarillos son los candidatos del peronismo que no pudieron hacerse con la Jefatura de Gobierno. En 2019, el ministro de Turismo, Matías Lammens, no pudo evitar la reelección de Rodríguez Larreta, mientras que en las legislativas de 2021, el diputado nacional Leandro Santoro perdió ante la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Según confiaron a El Destape fuentes al tanto del armado porteño del oficialismo nacional, Santoro tiene intenciones de competir en la elección ejecutiva y que observan que Lammens "está construyendo" con miras a 2023. "Faltan mujeres", concedió la voz consultada, hecho que podría abrirle la grilla de posibles candidatos a Nicolini, quien, reconocen, "le gusta hablar de la Ciudad de Buenos Aires".

El nombre de Nicolini fue mencionada como posible candidatura en la Ciudad en la previa a los comicios legislativos de 2021, cuando era asesora del presidente Alberto Fernández. En la época en que el Covid-19 todavía se combatía con la cuarentena, los funcionarios ligados a la salud y los cuerpos de asesores cobraron fuerte relevancia y exposición pública.

Nicolini acompañó a Carla Vizzoti, por entonces viceministra de Salud, en viajes a Cuba y México para la adquisición de las vacunas AstraZeneca y tuvo un rol importante en la compra de ese insumo, que en ese entonces recién se estaba fabricando en masa y los países pujaban por conseguirlo,

Politóloga, egresada de la Universidad Católica Argentina y magister en Harvard, Nicolini desembarcó en el Ministerio de Ambiente de la Nación como secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación en febrero de 2022.

Según se indicó, “Mirador del futuro”, es "un encuentro que invita a los ciudadanos a pensar una nueva agenda urbana para la Ciudad, de forma lúdica y creativa". En ese marco, se "debatirán acerca del cambio climático, los usos del espacio público, el desarrollo de nuevas tecnologías y el acceso a la vivienda en el Área Metropolitana de Buenos Aires". El evento, que propondrá distintas actividades culturales como experiencias de gaming urbano, realidad virtual y desfiles de robots.