Máximo Kirchner: "No me alcanza con que Macri esté del otro lado"

En un acto en Escobar, el diputado y líder de La Cámpora reclamó fortalecer la unidad del Frente de Todos, en el marco de los cruces internos de la coalición oficialista. Qué dijo sobre la salida de Martín Guzmán.

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, reclamó este jueves fortalecer la unidad del Frente de Todos, en el marco de los cruces internos de la coalición oficialista. "No me alcanza con que (el ex presidente Mauricio) Macri esté del otro lado", afirmó el titular del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires en el municipio de Escobar.

"Cada uno de los que están aquí querían una realidad muy distinta a la actual.No basta que nos una el espanto. Cuando nos unimos de esa manera, no nos va a alcanzar. Lo que nos tiene que unir son los sueños, las ilusiones y entender que nuestra sociedad viva mejor cada día. No me alcanza con que Macri esté del otro lado", sostuvo el legislador, en el acto de asunción de autoridades del PJ de Escobar, acompañado de la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez y el titular del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk.

Kirchner puso como ejemplo que "el Congreso de Estados Unidos aprobó una ayuda económica" para Ucrania "del mismo monto que el Fondo Monetario Internacional (FMI), que todavía no puede explicar a ningún argentino por qué y como le dieron ese prestamo" a Argentina con la gestión de Macri "esas cosas, casi ocultadas cuando se habla del estado de situación de la Argentina, demuestra que no quieren discutir. Porque los sectores de poder en la Argentina, son los que gobernaron entre 2015 y 2019"

Por otra parte, cuestionó los dichos de la titular del FMI, Kristalina Giorgieva, en los que sostuvo que es necesario "tener claro que las acciones dolorosas a veces son necesarias para cosechar los beneficios de estas acciones”. En ese marco, respondió: "¿Dolorosas para quien? ¿Más dolor? ¿Por qué no acciones inteligentes? ¿Por qué no acciones planificadas y pensadas?, ¿Por qué definen que las únicas acciones que se pueden tomar son dolorosas para la mayoría de una sociedad que no solo tiene que sufrir las consecuencias económicas de ideas viejas, sino que viene de la tragedia de la pandemia?, ¿Cuando le van a dar un respiro a la gente, hasta donde van a ser capaces de llegar?", lanzó.

Y agregó: "Si ponían estas declaraciones en Macri en el 2016, 2017, 2018 y 2019 es lo mismo. Sacrificio y nunca resultados. Es hora de que ese sacrificio del pueblo pueda tener valor y este pueda tener registro en su día a día".

En ese marco, se preguntó "cómo viviríamos si ese endeudamiento hubiera llegado a la gente", agregando que "nunca dejará de sorprenderme es como minimizan el daño que Macri le hizo a nuestro país". Según sostuvo, la toma de deuda es de "una dureza pocas veces vista en nuestro país".

Contra Guzmán y el Evita

Kirchner se refirió a la renuncia del ex ministro Martín Guzmán, que renunció el sábado al cargo mientras la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezaba un acto en Escobar. Según recordó, cuando el diputado dejó la conducción de la bancada del Frente de Todos en el Congreso, en desacuerdo con las negociaciones del ex funcionario con el FMI, "nadie supo de mi decisión hasta que pude hablar con el presidente (Alberto Fernández)"

"Esto que pasó en estos dias, que vaya a saber cómo ha sido, pero no comunicarse con el Presidente habla de una irresponsabilidad supina", lanzó y agregó: "Lo único que quería demostrar es que las negociaciones con el FMI no eran todo lo bueno que podían ser para nuestra gente".

En ese marco, afirmó: "Muchas veces, durante estos meses, no sin dolor, escuché dirigirse a dirigentes de este espacio (...) referirse muy mal a Cristina y se abrazaron a Guzmán", comenzó el diputado, que apuntó, sin mencionarlos al Movimiento Evita, que criticó a la ex mandataria, luego de que esta expresara su idea de terminar con la "tercerización" de los programas sociales.

Y lanzó: "Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto a adelante. A ver cuando aprenden que dar discusiones y debates internos no significa ponerse del lado de Drácula para tener razón".



NOTA EN DESARROLLO