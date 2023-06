Los gobernadores encaran una reunión clave para discutir la estrategia del FdT

Esta tarde, en la sede porteña del CFI, los gobernadores del Frente de Todos se reunirán para discutir la estrategia electoral nacional. La mayoría pretende que el candidato presidencial surja por consenso en una reunión de la que participen Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, gobernadores del PJ y la CGT. El Frente Renovador de Massa metió presión para que lo designen candidato de consenso.

Los gobernadores del Frente de Todos se reunirán esta tarde en la sede porteña de la CFI para discutir la estrategia electoral nacional con los plazos que se acortan. Según surge de las conversaciones previas, la postura mayoritaria -no unánime- se inclina porque se decida un candidato presidencial por consenso y evitar la competencia en las PASO. Con ese objetivo, propondrán una próxima reunión que incluya a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, representantes de los gobernadores y de la CGT para resolver quién es el postulante mejor posicionado. Desde el Frente Renovador buscan que la balanza se incline para el lado de Massa y salieron a advertir que el sábado realizarán un congreso para resolver si continúan dentro del Frente de Todos "en la medida que demuestre voluntad de ganar las elecciones". Traducido: que lo designen al ministro como el candidato de consenso. Mientras, Eduardo "Wado" de Pedro, Daniel Scioli, Agustín Rossi y Juan Grabois se alistan para la primaria.

La reunión de los gobernadores estaba prevista originalmente para la semana que viene, pero decidieron adelantarla dada la falta de definiciones a nivel nacional. "Estamos trabajando para estar todos los gobernadores del FdT. Se va a discutir una estrategia, porque ya no quedan muchos días", reconoció el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, este lunes en diálogo con El Destape Radio. Por cierto, el 14 de junio vence el plazo para la inscripción de alianzas electorales y diez días después deben estar resueltas las candidaturas. Menos de tres semanas de plazo y el panorama que prevalece es el desconcierto interno.

Dirigentes que se reunieron en las últimas horas con Wado de Pedro y con el gobernador Axel Kicillof no salieron con ninguna certeza respecto a su futuro. El ministro del Interior se sigue moviendo a todo ritmo para ganar conocimiento y apoyos y posicionarse como eventual postulante presidencial. El gobernador trabaja por su reelección en la Provincia, pero ambos admiten que no saben si ese será su destino final. Según comentaron en esos encuentros, Cristina conversa con distintos referentes y analiza escenarios, pero aún no definió nada y no se sabe si finalmente lo hará.

Los gobernadores estuvieron -y están- muy ocupados en resolver la situación electoral en sus territorios, por lo que últimamente no se dedicaron mucho a la cuestión nacional. Fue el riojano Ricrdo Quintela, quien ya consiguió su reelección, quien se dedicó de organizar el encuentro de esta tarde. En el chat de los gobernadores se fueron acumulando opiniones en las que, mayoritariamente, adelantaron su idea de resolver las principales candidaturas en una mesa de consenso dada la delicada situación económica que -entienden- aconsejaría evitar "ruidos políticos". Uno de los que sería de esa idea es el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue reelecto recientemente presidente del Congreso Nacional del PJ y, además, le otorgaron la lapicera para que suscriba la política de alianzas.

Dos semanas atrás, Insfrán estuvo en Buenos Aires para reunirse con Alberto, Cristina y Massa para intercambiar puntos de vista. El Presidente es el más insistente en la necesidad de asegurar la competencia en las PASO y tiene en Scioli y Rossi como precandidatos favoritos. Cristina nunca se pronunció sobre las primarias mientras que Massa es su detractor número uno. "No hay que andar perdiendo el tiempo en internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas", dijo el ministro en uno de sus últimos mensajes.

En la previa a la reunión de los gobernadores, el ministro presionó a fondo para ser designado candidato de consenso. Para empezar, no concurrió a la mesa que tenía programa en el Seminario de Infraestructura Regional que organizó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, del que participaron varios mandatarios provinciales y que hoy cerrará Alberto Fernández. Massa prefirió mostrarse en gestión en encuentros con embajadores de la Liga Arabe en plan de acelerar inversiones y seguir juntando divisas para fortalecer las reservas. En paralelo, salieron a hablar en su nombre la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

"Massa está harto de sostener la estabilidad mientras otros en el Frente de Todos juegan a la interna con soldaditos de cartón", disparó Moreau, que directamente acusó a Scioli, enemigo íntimo del ministro. “Scioli es embajador en Brasil y tiene que tomar una decisión si va a ser candidato o sigue como funcionario en el exterior, pero esta situación no corresponde mientras hace campaña y no consigue créditos ni vías de desarrollo para Argentina”, sostuvo Moreau. Giuliano, por su parte, planteó que el Frente renovador continuará en el Frente de Todos en tanto que muestre "voluntad para ganar las elecciones". "El líder del espacio del frente renovador, que es Sergio Massa, tomará la decisión de cuál va a ser su participación", agregó.

Los gobernadores desfilaron por el Seminario realizado en el CCK con un fuerte discurso de tono federal. Una de las críticas que plantean en privado es que la fórmula presidencial siempre se resuelva en el ámbito del AMBA. "Yo no excluyo a nadie pero digo: ¿vamos a seguir siendo furgón de cola del federalismo? ¿Todos los candidatos van a seguir siendo de Buenos Aires?¿No tenemos capacidad de influir en nada? ¿Por qué un gobernador siempre segundo, somos menos que el resto?", se había preguntado el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Hasta unos meses atrás impulsor de la anulación de las PASO, ahora el chaqueño es uno de los gobernadores que reclaman internas.

Wado y Axel, en cambio, se mostraron juntos en el Seminario, en medio de las versiones que dan vueltas acerca de quién podría ser el candidato del kirchnerismo para la Nación y quién para la Provincia. El ministro del Interior viene sumando apoyos a nivel dirigencial y algunos de los gobernadores que se reunirán hoy -como el riojano Quintela- ya le levantaron la mano. Wado marcó que en las elecciones de este año "está en discusión si el potencial de Argentina se lo quedan unos pocos" o se sigue apostando a "la inversión en tecnología, escuelas y en las provincias para desarrollar valor agregado, trabajo y arraigo". Pese a que tiene todas las posibilidades de ser el bendecido por Cristina, el ministro no reniega de las PASO porque las ve como una buena posibilidad de potenciarse como candidato.

Sin necesidad de esperar que nadie lo bendiga, Scioli es quien lleva adelante una campaña más tradicional. Ya anunció como su candidata a gobernadora en Buenos Aires a la ministra Victoria Tolosa Paz, abrió un búnker en San Telmo, recibió el apoyo del albertista partido Parte como estructura nacional y se reúne con dirigentes de todo el país. "Las fórmulas presidenciales y las gobernaciones las debe elegir únicamente el pueblo argentino", sostuvo Tolosa Paz en el acto que realizaron ayer en Lanús. Un dato más que tendrán que tener en cuenta los gobernadores.