Gabriela Cerruti, tras los dichos de Cristina Kirchner: "Fue un chiste"

La portavoz presidencial se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta durante el acto homenaje a los excombatientes de Malvinas en el Congreso.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti se refirió a los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el acto por los 40 años de la Guerra de Malvinas , en donde la ex mandataria confirmó que le había mandado un regalo de cumpleaños al presidente Alberto Fernández y bromeó: "Para que después la vocera no diga que no le regalo nada, viste".

En la conferencia de prensa brindada cada jueves, Cerruti fue consultada por estos dichos, que fueron tomados por la oposición como un agravamiento de la interna en el Frente de Todos. Pero la vocera presidencial le bajó el tono al asunto y admitió: "Fue un chiste".

"Conozco hace muchos años a la vicepresidenta y le conozco su humor, por lo cual lo tomé como lo que fue: un chiste", afirmó Cerruti en respuesta a la pregunta de un periodista de TN y marcó que ambas comparten "el sarcasmo y el sentido del humor".

Con respecto al diálogo que mantienen dentro del partido, la funcionaria sostuvo que se mantienen conversaciones con todos los sectores políticos y principalmente con los que integran el Gobierno, para luego tratar con la oposición. "Efectivamente para gobernar un país hay que tomar muchas decisiones que implican diálogos y acuerdos y se están llevando adelante en distintas mesas que están funcionando en este momento", afirmó Cerruti.

El regalo de Cristina a Alberto

La vicepresidenta Cristina Kirchner contó que le regaló al presidente Alberto Fernández el libro Diario de una temporada en el quinto piso que narra los inconvenientes que debió enfrentar el gobierno de Raúl Alfonsín luego del advenimiento de la democracia en 1983. La funcionaria abrió el acto en el Congreso de la Nación en el que se homenajeó a empleados parlamentarios que fueron combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, al cumplirse el 40 aniversario del conflicto bélico.

"Yo le voy a recomendar un libro que le recomendé al presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, que todavía no lo leyó. Se llama Diario de una temporada en el quinto piso, es una crónica histórica, no es una obra literaria, no van a ganar el Nobel por eso. Es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático y de los equipos económicos que lo sucedieron", contó.

Luego retó a Sergio Massa y lo señaló: "Me dijiste que lo vas a leer". La vicepresidenta contó que se lo obsequió a Alberto Fernández por su cumpleaños, pero que no sabe si el máximo mandatario lo leyó. "Es muy interesante y de una extraordinaria actualidad", agregó.