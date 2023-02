Elecciones 2023: En Gobierno confían en un prometedor arranque del año electoral

En la Casa Rosada esperan un buen arranque del año electoral. Según las encuestas, en las diez provincias que elegirán gobernador entre abril y mayo, casi todas quedarán en manos del Frente de Todos y de fuerzas provincias aliadas y apenas una será para Juntos por el Cambio. El panorama se potencia por las divisiones que muestra la oposición en varios distritos.

Luego de que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, convocara esta semana a elecciones para el 7 de mayo, llegaron a diez las provincias que correrán el telón del año electoral votando entre abril y mayo. En la Casa Rosada eran optimistas con un arranque promisorio que sirviera para revertir pesimismos y convencer de que un triunfo del oficialismo a nivel nacional es algo probable. Según los números del Gobierno, en todas reeligirá la fuerza gobernante, con lo que se repartirán entre cinco triunfos para el Frente de Todos, otros cuatro para partidos provinciales aliados al oficialismo y apenas una única victoria del radicalismo en Jujuy. "Claramente, la oposición no va a poder mostrar un arranque triunfador, no sólo no habrá una 'ola amarilla' sino más bien lo contrario", definía un encuestador que hace mediciones para el peronismo del interior.

Siempre hay distintas lecturas respecto al efecto de las elecciones provinciales en las nacionales. La coincidencia de los especialistas es que, de alguna manera, se genera un clima de hacia dónde va la ola. Si, por ejemplo, comenzara con triunfos sorpresivos de la oposición, se armaría una corriente negativa difícil de revertir para el oficialismo. Pero el análisis que hacían esta semana en la Casa Rosada, después de la convocatoria a la mesa política del Frente de Todos y de que terminara de quedar definido el cronograma de los comicios provinciales, era optimista.

"Se parte de una lógica: si los gobernadores optaron por desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales es porque las encuestas dicen que les conviene. Y las primeras provincias que votan son en la mayoría oficialistas o aliadas", comentaba un consultor que está trabajando en casi todos los distritos que adelantan. A eso ayudaba también los problemas que muestra Juntos por el Cambio en varias provincias, donde ya se decidió una fractura o está a punto de producirse. Además, con Horacio Rodríguez Larreta exhibiendo muchas dificultades para imponer sus candidatos y el radicalismo tratando de no quedar de nuevo relegado a un rol secundario.

Justamente, la primera elección del año será el domingo que viene -12 de febrero- en la primaria abierta no obligatoria de La Pampa entre dos postulantes de Juntos por el Cambio. El radicalismo y el PRO no se pusieron de acuerdo y serán los únicos que irán a las urnas, dado que la ley local establece que sólo participarán quienes tengan más de una lista. Mauricio Macri dejó por un momento sus vacaciones eternas en La Angostura y viajó este sábado a apoyar a su precandidato Martín Maquieyra, que se medirá contra el radical Martín Berhongaray en una elección de resultado incierto. La general está convocada para el 14 de mayo y el gobernador peronista Sergio Ziliotto es amplio favorito para obtener la reelección.

Para ir por orden, las primeras provincias que elegirán gobernador serán Río Negro y Neuquén, que votan el 16 de abril. Ambas están gobernadas por fuerzas provinciales aliadas al Gobierno que muy probablemente consigan un nuevo mandato. En Juntos Somos Río Negro, el senador Alberto Weretilneck buscará reemplazar a la gobernadora Arabela Carreras, de su mismo espacio.

Tan buena es la sintonía de Weretilneck con el Frente de Todos que muchas de las propuestas de reforma judicial -ampliación de la Corte Suprema y modificación del Consejo de la Magistratura- se terminaron de definir en su despacho en la Cámara alta, dado que le tocaba aportar los votos necesarios para alcanzar la mayoría. "Tiene un piso del 60%", aseguraba un encuestador respecto a las posibilidades del rionegrino. Un sector del justicialismo provincial aportará a su candidatura con una colectora mientras que otro presentará una boleta del Frente de Todos encabezada por Silvia Horne, actual legisladora del Movimiento Evita.

En Neuquén, en tanto, el Movimiento Popular Neuquino lleva gobernando la provincia desde la década del 60. Suelen funcionar como aliados del oficialismo de turno y no ha sido la excepción con gobierno de Alberto Fernández. El actual gobernador, Omar Gutiérrez, promueve a su vice Marcos Koopman por la continuidad, pero el diputado del MPN, Rolando Figueroa, fracturó la fuerza provincial y lanzó su propia candidatura con apoyos de macristas y algunos peronistas. El candidato del Frente de Todos será nuevamente Ramón Rioseco mientras que por Juntos por el Cambio -dividido- se presentará el diputado radical Pablo Cervi.

Mayo será un mes con ocho elecciones repartidas entre los domingos 7 y 14. En una semana en la que recorrió varios despachos oficiales, el riojano Quintela oficializó la convocatoria para la primera fecha. Con una gestión muy bien ponderada por la Casa Rosada, se espera que reelija sin contratiempos. Tan así que toda la oposición probablemente se unifique en una sola candidatura para tratar de ganarle.

El mismo día, en Misiones, todo indica que se confirmará la continuidad de otra fuerza provincial. El Frente de la Concordia de Misiones, que en el Congreso suele votar junto al oficialismo, marcará la continuidad por la que el ex gobernador Hugo Passalacqua volverá a la casa de gobierno para reemplazar a Oscar Herrera Ahuad.

El gobernador del Frente de Todos en Tierra del Fuego, Gustavo Melella, terminará de definir esta semana de común acuerdo con los intendentes si las elecciones se realizan el 7 o el 14 de mayo. Lo que está claro, lo dicen todas las encuestas, es que conseguirá un cómodo triunfo en primera vuelta. Es otra de las gestiones provinciales bien consideradas en el Gobierno.

Ya hay otras cuatro elecciones fijadas para el 14 de mayo, un "súper domingo" electoral. Una es la ya mencionada La Pampa, donde Ziliotto es favorito para mantener la supremacía del peronismo en la provincia. Otra, importante por la cantidad de habitantes, es Tucumán, donde Osvaldo Jaldo irá por la reelección acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, invirtiendo los términos de la fórmula de 2019. Es otra de las provincias en que Juntos por el Cambio está dividido, aquí entre el dirigente del PRO Germán Alfaro y el radical Roberto Sánchez, algo que tratará de resolver la mesa nacional en una reunión de urgencia la próxima semana, prueba de lo complicado que viene la cosa.

En San Juan, Sergio Uñac ideó un sistema de ley de lemas para sumar los votos de los candidatos del peronismo y apuntalar su reelección. Sólo podría complicarlo que el ex gobernador y diputado José Luis Gioja se presentara por afuera del Frente de Todos, como insinuó días atrás. "Si el que conduce no necesita de nosotros, ni nos llama...", avisó Gioja, por lo que será necesaria una negociación para terminar de asegurar el triunfo. En Salta, en tanto, el gobernador Gustavo Sáenz, cercano al ministro de Economía Sergio Massa -fue su compañero de fórmula en 2015-, también es favorito para reelegir.

Solitario, queda Jujuy como la única esperanza de un triunfo de Juntos por el Cambio en el inicio del año electoral. El gobernador, presidente de la UCR y precandidato presidencial Gerardo Morales ideó una reforma constitucional y se presentará como primer candidato a constituyente en la boleta para asegurar el triunfo de quien irá como candidato a gobernador, el actual ministro de Economía Carlos Sadir.

"Va a ser un buen arranque para el Gobierno. Más adelante, seguramente el panorama se complique en las provincias del centro del país, pero para empezar el año, las elecciones pintan bien", definía el consultor, de viaje por el interior.