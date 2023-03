El "Luche y Vuelve" sigue: el sábado recala en Chaco el clamor "CFK 2023"

En una reunión de la mesa del cristinismo con el gobernador chaqueño Jorge Capitanich quedó definido el nuevo plenario del kirchnerismo el próximo sábado en Resistencia. "Democracia sin proscripción", será la consigna. No estaba definido quiénes hablarán en el acto de cierre. También confirmaron una marcha a Tribunales para el 13 de abril.

La visita del gobernador Jorge Capitanich adelantó un día la habitual reunión semanal del "grupo Ensenada" y quedó resuelto que el próximo sábado 1 de abril se realizará el segundo plenario "Luche y Vuelve", contra la proscripción y a favor de una candidatura de Cristina Kirchner. "Para nosotros no hay plan B, el único plan es que Cristina sea la candidata. En todo caso, si hay plan B lo tiene que decidir ella una vez que estén creadas las condiciones", comentaba uno de los participantes del encuentro realizado en la sede de la CTA. También quedó confirmada una movilización a Tribunales para el 13 de abril, en el aniversario de aquella manifestación que acompañó a Cristina en 2016 citada por el fallecido juez Claudio Bonadio a Comodoro Py.



Capitanich se encontró este martes con el grupo que viene organizando los plenarios. Andrés "Cuervo" Larroque, Teresa García, Martín Sabbatella, Carlos Castagneto, los intendentes Mario Secco y Jorge Ferraresi, y los sindicalistas Hugo Yasky, Roberto Baradel y Daniel "Tano" Catalano, entre otros. Fue una reunión operativa para definir la organización de este nuevo cónclave, continuidad del que se hizo el 11 de marzo en Avellaneda. En esta primera salida al interior, la sede será el centro de convenciones Gala, en Resistencia. Nuevamente, se hará un debate dividido en comisiones temáticas -una experiencia que resultó muy participativa en Avellaneda- y habrá un acto de cierre con oradores aún a definir. Seguramente, el gobernador chaqueño y, tal vez, Máximo Kirchner si es que viaja. Cuestión que no estaba definida.

En el cierre de Avellaneda ocurrió ese intercambio de opiniones entre Máximo y el gobernador Axel Kicillof, luego subsanado con una aparición conjunta en Lomas de Zamora y la marcha del 24 de marzo, en la que La Cámpora volvió a mostrar un gran poder de movilización. Justamente, en un alto durante esa marcha, Máximo contempló por primera vez la posibilidad de definir las candidaturas del Frente de Todos en una PASO. El grupo duro del cristinismo que se reunió este martes todavía no quiere ni analizar esa alternativa.

"Para nosotros, cada día que pasa queda más claro que Cristina tiene que ser presidenta", comentaba uno de sus participantes, que tampoco quería saber nada con la chance de una hipotética postulación con aval kirchnerista del ministro de Economía, Sergio Massa, algo que se deba como un hecho hasta hace unas semanas. "Con Massa hay un acuerdo y está todo bien. Pero es una candidatura que se desinfla porque la economía no está acompañando. Y si la economía no entusiasma, la respuesta tiene que ser la política y ahí no hay nadie que se equipare a Cristina. La historia la empuja para serlo", agregaba.

Sin embargo, hay otros referentes del espacio que se vienen mostrando como posibles candidatos. De hecho, la visita de Capitanich vino a cuento de la presentación de su libro "Argentina merece más", que contiene una propuesta nacional de gobierno con la que viene recorriendo el país. Otro que levanta su perfil día a día es el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quien gana terreno como posible alternativa presidencial en las filas del cristinismo.

"Está muy bien que algunos compañeros se muestren para ir preparando un posible 'plan B'. Pero eso lo tiene que resolver Cristina. Tanto Capitanich como Wado declaran todos los días que ella es la líder y candidata natural de nuestro espacio, no hay contradicción en eso", respondía uno de los participantes de la reunión en la CTA. Aseguraba que todos esos posibles postulantes que se evalúan -Axel Kicillof, Wado, Capitanich- dicen exactamente lo mismo en público que en los encuentros privados entre ellos, nadie imagina presentarse antes de que resuelva la vice.

"Nosotros militamos el plan A", insistían desde la mesa del grupo Ensenada. En todo caso, las definiciones estratégicas quedarán para más adelante. Por ahora, no hay otra idea que luchar contra la proscripción y generar las condiciones para una nueva candidatura de CFK. Además del plenario del sábado, también definieron que el próximo encuentro se hará en La Rioja. En el cronograma original de darle un eco federal al operativo clamor, habrá un tercer plenario en la región centro y uno final en la Patagonia. En paralelo irán las movilizaciones. La primera, el próximo 13 de abril a la puerta de Tribunales.

Recordará el aniversario de aquella movilización que acompañó la primera citación a Cristina a Tribunales como ex presidenta. En la agenda quedan también otros actos: el 27 de abril y el 25 de mayo, que recordarán los 20 años del triunfo electoral y de la asunción como Néstor Kirchner, respectivamente. Es decir, al momento no hay cambios en el cronograma de actividades previstas en el plan "Luche y Vuelve", más allá de algunas opiniones divergentes que se pueden haber escuchado en los últimos tiempos, ni luego del "renunciamiento" a una hipotética candidatura que hizo Mauricio Macri.

Este tema fue tocado apenas este martes en el cónclave en la CTA. "Macri se bajó de una candidatura inexistente, era el peor candidato posible. Todo lo contrario ocurre con Cristina, a la que todas las encuestas muestran que es, por lejos, la mejor ubicada del Frente de Todos", replicaban en el cristinismo, con el convencimiento intacto.