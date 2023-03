El documento del plenario "Luche y Vuelve" del sábado próximo: "Con Cristina vivíamos mejor"

El documento "Luche y Vuelve" que se discutirá en el plenario del sábado en Avellaneda diferenciará las gestiones de Cristina respecto a la actual. "La moderación no es nuestro estilo", sostendrá, según el borrador que trabajan sus organizadores. La vicepresidenta reapareció en una actividad en el Senado en la que se distinguió a las Abuelas. "En off se dicen barbaridades que después se niegan", criticó.

"Luche y Vuelve", el histórico lema que motorizó el retorno de Perón desde el exilio fue el elegido para el plenario de agrupaciones kirchneristas del sábado próximo en Avellaneda y, en principio, será también el título del documento final que ya circula entre los organizadores. "La moderación no es nuestro idioma", dirá en uno de sus párrafos, una clara respuesta al discurso de apertura de sesiones del presidente Alberto Fernández en el que reinvindicó su estilo moderado. También remarcará que "con Cristina vivíamos mejor" para explicar porqué el liderazgo de la vicepresidenta es "irremplazable". El plenario marcará el cierre de una semana clave, luego de la lectura de los fundamentos de la sentencia en la causa Vialidad del jueves y el esperado discurso que CFK ofrecerá el viernes en Río Negro.

El texto circula como borrador, todavía es posible que tenga algunos retoques. La base es la elaborada para el pasado 17 de octubre, aunque el nuevo texto está más centrado en la figura de la vicepresidenta. Arranca denunciando la campaña mediático judicial que impera en América para proscribir a los líderes populares y así agrandar las posibilidades de los partidos reaccionarios. También recuerda que no es la primera vez que sucede algo parecido y rememora la proscripción de Perón que terminó con la victoria de Cámpora y Solano Lima en 1973. "¿Por qué tanta saña, persecución y odio contra Cristina Kirchner? La respuesta es simple: Con Cristina vivíamos mejor y todavía está fresco en la memoria popular. No hay forma de borrar eso", afirma.

De la convocatoria en la UTN de Avellaneda participarán intendentes del Conurbano, agrupaciones como La Cámpora y La Patria es el Otro, partidos que integran el Frente de Todos como Nuevo Encuentro y el Frente Grande, la CTA de Hugo Yasky, sectores de la CGT y organizaciones sociales. "Es la mejor candidata, la dirigenta con mayor volumen político, con mayor capacidad y formación", sumó ayer el titular de Nuevo Encuentro y de la Acumar, Martín Sabbatella, su voz al operativo clamor por una candidatura presidencial de la vice.

El plenario se propone como "punto de inflexión" para iniciar una serie de actividades en todo el país para "romper la proscripción". En caso de que ella persista en su negativa debido a que considera que no están dadas las condiciones, el objetivo es empoderarla para que ella designe quien mejor pueda representarla, así como hizo Perón con Cámpora en aquel otro "Luche y Vuelve". El encuentro comenzará después del mediodía con 15 comisiones que debatirán cuál debe ser la propuesta programática del Frente de Todos y, a eso de las 19, cerrará con un acto en el que hablarán el diputado Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof.

En la apertura de una semana intensa, la vicepresidenta recibió en su despacho al padre Pepe Di Paola, que viene organizando una marcha a Luján para el sábado por los diez años del papado de Francisco, actividad para la que invitó a todos los líderes políticos empezando por Alberto y Cristina. Se especuló en algún momento con la posibilidad que la vice asistiera, pero finalmente no sucederá. Así que recibió al cura villero en su oficina y firmó el acta "Ni un pibe ni una piba menos por la droga", uno de los lemas del encuentro ecuménico. Ya quedó confirmado que Cristina no estará en Luján el sábado y tampoco en el plenario de Avellaneda, que será una convocatoria de debate exclusivamente para la militancia.

El jueves se conocerán los fundamentos de la sentencia en la causa Vialidad por los que condenaron a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Al otro día, la vice estará en Río Negro para recibir un honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro y dar un mensaje con el prometedor título: "¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política". Se espera que hable de los fundamentos, claro, pero que dirá es un misterio. Este martes tal vez dio algunos indicios en el mensaje durante el acto por una distinción a las Abuelas de Plaza de Mayo.

"Hoy hay formas más sutiles de clausurar los sueños de quienes creen que un mundo diferente puede ser posible. Ya no son tanques, pasa en los tribunales", sostuvo. También habló de una dirigencia disciplinada. "En el disciplinamiento de la sociedad de la dirigencia política de no atreverse y decir: esto no se puede hacer, contra el Fondo no se puede ir, esto no se puede discutir", consideró. En un momento, apuntó claramente contra Alberto Fernández al mencionar que "alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente. En un off se dicen cosas también, barbaridades que después se niegan pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas".

La referencia era a la nota publicada este domingo en El Destape por Roberto Navarro en la que Alberto planteaba que si resultaba vencedor en una hipotética PASO contra un candidato designado por Cristina quedaría como quien había puesto fin a 20 años de kirchnerismo. Esa misma declaración salió en otros portales y el Presidente también se la transmitió en alguna conversación a intendentes del peronismo. “Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane", replicó al otro día el ministro bonaerense Andrés Larroque en diálogo con El Destape Radio.

"Esta convocatoria debe ser un punto de inflexión que dé inicio a un conjunto de acciones a lo largo y ancho del país, en cada provincia, en cada distrito, en cada barrio, en cada casa para lograr, con el protagonismo de nuestro pueblo, romper la proscripción. Cristina es un programa en sí mismo y constituye la garantía indiscutida para la construcción de un país con justicia social, independencia económica y soberanía política", cierra, en su versión provisoria, el documento que se dará a conocer el sábado que apunta a marcar en el inicio de una nueva etapa que desemboque en una posición muy definida cuando llegue el momento de resolver las candidaturas.