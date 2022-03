Eduardo Valdés sobre la unidad del FdT: "A veces los egos superan la razón"

El diputado por la Ciudad de Buenos Aires pidió preservar la unidad del Frente de Todos

"No es momento de hacer pausas y de borrarse, es momento de decir lo que uno piensa. No encuentro otro camino que no sea la unidad del Frente de Todos, los dinosaurios que nos abrazan un día lo hacen para comernos", opinó el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés, sobre las tensiones al interior del Frente de Todos.

En declaraciones a Am530, agregó: "Sinceramente, me van a ver militando la unidad porque ahí está la fortaleza. No creo en esos que dicen que no buscan la unidad de los dirigentes sino del pueblo, porque cuando el pueblo ve a quienes votaron pelearse, peleándonos entre nosotros, me da vergüenza", criticó.

Valdés aclaró que desde que se creó el Frente de Todos estuvo sobre la mesa el desafío que implicaría resolver la deuda que "irresponsablemente" el ex presidente Mauricio Macri tomó con el FMI. Además señaló la necesidad de "definir a quiénes queremos representar" y en ese sentido subrayó la obligación de refundar el Frente de Todos: "Espero que en el próximo encuentro digamos qué es lo que queremos para los próximos dos años y que juntos podamos llevar a cabo leyes y políticas urgentes que es lo que nos está pidiendo la población, no que nos peleemos entre nosotros", insistió.

"Por ahora no me rindo, a veces los egos superan la razón", sentenció al tiempo que consideró que la "crudeza" de su planteo es "la única manera" para que los referentes del peronismo puedan reencontrarse de cara a la segunda etapa de gobierno de la coalición. "Estamos trabajando para que las personas que referencian a las partes mayoritarias del Frente de Todos tengan más ganas de sentarse a dialogar que de romper la mesa", explicó.

"Hablo con crudeza porque es de la única manera que vamos a poder reencontrarnos. Hay plumas de pavos reales, pero son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Me califico frentetodista las 24 horas, el problema es cuando te rendís y yo no me rindo", completó el diputado por la Ciudad de Buenos Aires.