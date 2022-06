Cristina Kirchner en Avellaneda: "El gran problema de la Argentina es producto de la evasión"

La vicepresidenta participa de un plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores en la ciudad bonaerense de Avellaneda, con motivo de la celebración del Día de la Bandera.

La vicepresidenta Cristina Kirchner participa de un plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores en la ciudad bonaerense de Avellaneda, con motivo de la celebración del Día de la Bandera y lanzó un mensaje a las empresas alimenticias: "No es un problema de amores y odios, es un problema de plata".

Asimismo, aseguró: "El gran problema de la Argentina es producto de la evasión". Afirmó la presidenta del Senado: "Si vamos a hacer capitalismo, hagámoslo en serio: para todos y todas". Además, reivindicó la lectura de la historia para descifrar el futuro: "Desconfío de los que no les gusta mirar el pasado, será que no les gustan las cosas que hicieron en el pasado... Yo no tengo problemas con el pasado, con el mío y el del peronismo", dijo la vicepresidenta.

Bajo la consigna "20 de Junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria", el acto se desarrolla en el predio del Parque La Estación, hasta donde llegarán 1.800 delegados de la CTA de todo el país.

Además de la vicepresidenta, del encuentro participan también el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, entre otros. La aparición de Cristina Kirchner se da luego del por el centenario de YPF, donde estuvo junto al presidente Alberto Fernández.

Noticia en desarrollo