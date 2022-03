Alberto Fernández: "No soy moderado, tengo otros modos"

En diálogo con El Destape Radio, el Presidente respondió a quienes lo acusan de ser moderado a la hora de tomar decisiones.

El presidente de la Nación Alberto Fernández respondió a quienes lo acusan de ser "moderado" a la hora de tomar decisiones en medio de la suba de precios que preocupa al país y también de la interna del Frente de Todos. En diálogo con El Destape Radio, el mandatario habló luego de que se diera a conocer una carta titulada "Moderación o pueblo", firmada por un grupo de intelectuales que cuestionen fuertemente la "moderación" que se dio en estos dos años de gobierno.

"¿Es moderado que un Presidente en campaña se suba a un avión a ver preso a Lula da Silva y antes de eso lo viera al Papa Francisco y le pida que hable por Lula?", se preguntó Fernández y siguió diciendo: "¿Es moderado un Presidente que cuando cae Evo Morales y se esconde en los montes bolivianos llame al presidente de México y le diga 'conseguimos un avión y lo sacamos de ahí'?".

"Eso no es ser moderado", afirmó el Presidente con firmeza y aseguró que "tiene otros modos" que no son "a los gritos" pero que "da las peleas que tiene que dar". "Soy una persona que puede discutir con este tono de voz, que tiene otros modos", expresó con tranquilidad.

Con respecto a la interna del Frente de Todos, Alberto manifestó: "No voy a hacer nada para que esto se rompa". Además, aseguró que escucha a todos los sectores, pero que es él quien toma las decisiones. "No se puede tener una presidencia colegiada", explicó el jefe de Estado en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape Radio.

Al referirse específicamente a su relación con Cristina Kirchner, el mandatario admitió que no tiene "ningún problema en sentarnos y ponernos de acuerdo con Cristina y Máximo". En la misma entrevista también afirmó que "la unidad es absolutamente necesaria" dentro del Frente de Todos y llamó a todos sus integrantes a "estar unidos para que no vuelvan a gobernar los que ya lo hicieron y bajaron el ingreso 20 puntos en cuatro años".

Fernández agregó que dentro de la coalición oficialista "no se puede (seguir) sin nadie; aquí nadie sobra, nadie está de más". Por este motivo, llamó a "convivir con las diferencias" y a "sacarle dramatismo" a esas diferencias dentro de la coalición oficialista: "No son diferencias terminales", afirmó con seguridad y expresó: "Me sentiría muy mal si, por nuestras diferencias, le abriéramos paso a la derecha".