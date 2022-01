Murió en un accidente vial el abogado de Franco Macri

El incidente vial fue en la Pampa y fue identificado el cuerpo del letrado, Luis Conde. Representó al padre de Mauricio Macri y fue muy crítico del ex presidente, tratándolo de "perverso" y "destructivo".

Luis Conde, abogado que representó a Franco Macri, padre del expresidente Mauricio Macri, murió en un accidente automovilístico en la provincia de La Pampa. El hombre trabajó con la familia Macri durante 20 años y había tenido varias apariciones mediáticas criticando al ex mandatario. El letrado había representado a Franco Macri, a Sandra, la hermana de Mauricio Macri, y a su marido, Daniel Lorenzo.

El deceso se produjo el jueves por la tarde cuando se dirigía en auto desde Buenos Aires a San Carlos de Bariloche, a la altura de la localidad de La Reforma, en La Pampa.



"El vehículo marca Toyota Camry 2.4, que transportaba dos masculinos, por razones que se tratan de establecer, se despistó ocasionando un vuelco", confirmaron las fuentes policiales.

Así quedó el auto en el que iba Luis Conde.

Las autoridades afirmaron que, "el hecho dejó una víctima, el acompañante (Conde, quien viajaba sin el cinturón de seguridad colocado)", y conformaron que "el conductor se encuentra hospitalizado con heridas leves".

Las críticas de Conde a Mauricio Macri

Luis Conde había tenido varias apariciones mediáticas criticando a Mauricio Macri. "Mauricio Macri tiene una esencia personal destructiva, perversa. Lastimó a su hermana, atacó al padre. Mi mayor trabajo fue defender a Franco de Mauricio", dijo el abogado en una de sus entrevistas con los medios.

Además, sostuvo que que Macri "quiso declarar insano a su propio padre, fue después de que Franco haya donado el 20% de Socma a cada hijo. Sandra no quiso hacerlo pasar por insano".

Conde acusó también al ex presidente de ser el “ideólogo” del maltrato a su hermana Sandra, a quien “no la consideraban parte de la familia”, la criticaban porque “era gordita” y contó incluso que él en persona debió trasladarse a la quinta Los Abrojos cuando falleció “porque Mauricio no quería entregarle el cuerpo al marido”.

“Mauricio es una persona soberbia y mentirosa. Franco me decía que no estaba preparado para ser presidente, tenía miedo de lo que podía hacer”, afirmó el letrado.