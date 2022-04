La amenazante declaración de Randazzo: “No van a poder andar por la calle”

El diputado nacional se refirió al encuentro de peronistas no oficialistas, radicales e independientes. Según sostuvo, la división entre las dos principales fuerzas.

El diputado nacional Florencio Randazzo se refirió al encuentro “antigrieta” del que participó con dirigentes del peronismo no oficialista, el radicalismo e independientes. Según afirmó de manera polémica, los que apuestan a la división entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio “no van a poder andar por la calle”.

“Yo no sé si garpa o no (ser "antigrieta"), uno tiene que estar tranquilo con su conciencia”, afirmó el ex ministro de interior y transporte en diálogo con La Red. “No creo que haya que plantearlo en términos electorales, porque muchos de lo hacen no van a poder andar por la calle”, afirmó el legislador del bloque Identidad Bonaerense.

"¿A quién carajo le importa lo que pueda pasar en las elecciones de 2023?"

Y agregó: “Hay muchos argentinos que están podridos de la grieta. Es un negocio para parte del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, periodistas y consultores”

El encuentro se realizó en la casa de San Isidro del ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y contó con la participación del titular del radicalismo, Gerardo Morales, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, los diputados nacionales Emilio Monzó y Graciela Camaño y el propio Randazzo, entre otros.

Según relató el ex funcionario, se juntaron para “hablar la posibilidad de encontrar soluciones”, ya que no se puede “vivir en este nivel de confrontación y estupidez que nos lleva a un país inviable”

“Si Argentina decidió vivir con en economía de mercado, esta tiene leyes que respetar. Es imposible resolver los problemas del país si no tenemos una economía con niveles de inflación razonables”, protestó, para agregar que hoy “la discusión es cuántos días van a cortar las calles”

En cuanto a qué podría decantar la cena de ayer, Randazzo señaló que “es una irresponsabilidad” hablar de una posible propuesta electoral. “¿A quién carajo le importa lo que pueda pasar en las elecciones de 2023?”, lanzó.

Sin embargo, deslizó que más que un bloque unificado en el Congreso, se podría “pensar algunas propuestas comunes”. “En el Parlamento podemos acompañar esos proyectos en forma conjunta”, cerró.

Gobierno

Randazzo se refirió a los cortocircuitos entre el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández, definiéndolos como una “falta de respeto a todos los argentinos”.

“Pareciera que están jugando con todos nosotros. Acá no hay víctimas, hay cómplices. El Gobierno lo armaron ellos, que ganaron las elecciones y prometieron que íbamos a estar mejor y los problemas se agudizan. Están discutiendo cuestiones menores cuando crece la inflación, la pobreza y la indigencia”, protestó.

Y agregó: “Están viendo cómo se reparten el poder en el Gobierno, por eso no hay gestión”

En ese marco, el ex ministro definió al Gobierno nacional como “una estudiantina irresponsable que está condenando a la Argentina al fracaso”

“La sociedad está asqueada de la política de los últimos años. Falta sentido común, racionalidad y se discuten estupideces”, finalizó.