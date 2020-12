Los diputados nacionales Eduardo "Bali" Bucca, del bloque Justicialista, y Fernando Iglesias, del interbloque de Cambiemos, protagonizaron un fuerte cruce en el cierre de la sesión en la Cámara baja por el proyecto de ley de los mil días. Todo terminó con un discurso fervoroso de Iglesias que mintió en los datos.

Todo comenzó con Bucca, quien se quejó de que su par no haya estado presente al comienzo del tratamiento del proyecto de los 1.000 días y el segundo se justificó al señalar que "bajar (al recinto) es ayudar" al oficialismo.

"Cuando tenemos que tratar una ley que tiene que ver con garantizar los derechos de los niños muchos diputados y diputadas no están presentes", sostuvo el ex intendente de Bolívar en su discurso. Ante las palabras de Bucca, Iglesias lo interrumpió, fuera de micrófono. "Es una falta de respeto. Dele la palabra después", desafió el legislador peronista. Y añadió: "Cuando empezamos a tratar un proyecto para garantizar los derechos de los niños no estaba presente. Sólo dije eso".

Luego de la exposición de Bucca, el diputado de Cambiemos comenzó con las mentiras y justificó su ausencia al comienzo del tratamiento del proyecto de los 1.000 días: "Bajar (al recinto) es ayudar (al oficialismo) y estoy presente cuando se me da la gana y no estoy presente cuando no se me da la gana".

"Estoy harto de quienes han permitido el régimen de las sesiones virtuales y han votado todo", lanzó Iglesias, quien apuntó contra "los que están en el medio y se la pasaron en la casa", en alusión al sector referenciado con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

"Estoy harto de que nos corran. Pregunte, diputado Bucca, ¿quién tiene en la historia argentina el récord de desocupación? Ministra de Trabajo la diputada (Graciela) Camaño 21,5 por ciento. Récord de de pobreza: 57,5 por ciento, gobierno peronista de Duhalde, (Ignacio) De Mendiguren, de su bloque. ¿De qué me vienen a hablar? Han creado 4 millones de nuevos pobres. Sinvergüenza", afirmó Iglesias.

El diputado no hizo referencia a que el gobierno de 2002 heredó la crisis que dejó Fernando De La Rúa quien debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero. Luego lanzó un dato falso acerca de la mortalidad en Argentina por el coronavirus al manifestar que el país se encuentra en el puesto cuatro, cuando en verdad está detrás del décimo puesto