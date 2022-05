Fernando Iglesias: "No le reconocés nada bueno a Hitler, que terminó con la desocupación"

El diputado nacional ultramacrista realizó una insólita comparación con el peronismo en la que terminó describiendo una supuesta virtud del líder nazi.

El diputado ultramacrista Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) realizó el último domingo una curiosa comparación entre el peronismo y Adolf Hitler, en la que aceptó que el líder nazi bajó la desocupación en Alemania, pero aclarando que igualmente se lo ve como un ejemplo negativo.

"El peronismo y el partido militar son hijos de la misma matriz: los dos surgieron del ejercito, los dos son nacionalistas, autoritarios y contrarios a la democracia", afirmó Iglesias durante una entrevista que brindó a Canal 9, en la que relacionó al peronismo con el surgimiento de la última dictadura militar.

Bajo ese razonamiento, Iglesias continuó: "La pregunta de si (Perón) no hizo nada bien se aplica a todo. Vos no le reconocés nada bueno a (Jorge Rafael) Videla. Vos no le reconocés nada bueno a Hitler, que terminó con la desocupación".

De esa forma, el diputado del PRO quiso dar a entender que, a su criterio, el peronismo puede haber hecho alguna cosa bien, pero no por eso debe vérselo como un fenómeno positivo. "El mecanismo de preguntar si no le reconocés nada bien tiene esa trampa", buscó explicar.

Y aclaró: "No digo que el peronismo sea igual a Hitler. Lo que digo es que cuando uno se pone a buscar las vetas positivas, se lo puede encontrar incluso al horror". "La dictadura es lo peor que le pasó al país y Hitler es lo peor que le pasó al mundo", añadió al respecto.

Iglesias continuó con sus habituales críticas al peronismo, y criticó lo que ve como un doble estándar del periodismo: "A mi me parece que desde el periodismo se aplica una vara para el peronismo y otra totalmente diferente para la oposición", afirmó.

En cambio, elogió al gobierno peronista de Carlos Menem: "Las cosas que hizo Menem y que atraen a algunos de nosotros es la parte liberal. Rol de la empresa privada, apertura al mundo, basta de empresas estatales deficitarias.

La interna con Milei

Por otra parte, Iglesias se explayó sobre sus diferencias con el líder de La Libertad Avanza, el diputado Javier Milei. "Hay una diferencia esencial con Javier. Yo con él puedo compartir buena parte de hacia dónde tiene que ir el programa económico, pero no estoy de acuerdo sobre hacia dónde lo quiere llevar él, que es el anarcocapitalismo".

"Javier defiende bien las ideas económicas liberales como la disminución de impuestos o la apertura al mundo. No estoy de acuerdo con su aspecto populista. Yo siempre estuve a favor de las instituciones", añadió.

"Tiene un discurso antiinstitucional, antisistema, que yo no comparto", aclaró sobre el referente de la ultraderecha.

La interna del Frente de Todos

También se refirió a la interna del Frente de Todos. "Alberto Fernández fue siempre un gestor del poder ajeno con nula capacidad de acumulación de poder propio. Pensar que le iba a poner un límite a Cristina Kirchner era una ingenuidad enorme", remarcó en ese sentido.

Luego, apuntando directamente contra la expresidenta, señaló: "La vicepresidenta dice que la víctima es la gente que no llega a fin de mes. Pero vos fijate que no corre al rescate de esa gente, mientras tanto es Gobierno maneja las cajas y es oposición. Es un hipocresía absoluta".