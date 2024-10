Las mujeres trabajadoras y de los barrios populares son las principales afectadas por los recortes del gobierno de Javier Milei a la salud pública y la educación. La movilidad social que significa para los feminismos y transfeminismos el acceso a las universidades públicas hoy está en peligro junto con la salud pública que expone los cuerpos de las mujeres y disidencias por el incrementos de las prepagas, el vaciamiento de las obras sociales y el desfinanciamiento de los hospitales públicos. Estos planteos surgieron de dos de los talleres centrales que se desarrollaron durante el 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries que se lleva a cabo este fin de semana en San Salvador de Jujuy. Se trató de dos ejes que surgieron en esta edición como respuesta a las políticas de la administración libertaria y a la urgencia de debatir sobre cómo posicionarse para hacer frente a la motosierra de Milei sobre las políticas públicas y los derechos humanos.

En el marco de las tomas de Universidades por parte de los estudiantes y toda la comunidad universitaria contra al desfinanciamiento del gobierno de La Libertad Avanza a las instituciones educativas superiores, las casas de altos estudios de Ingeniería y Humanidades de la capital jujeña fueron sede de los debates por la salud y la educación pública. Los feminismos y transfeminismos plantearon la necesidad de que todos los espacios políticos, sociales y gremiales acompañen la lucha universitaria y de los trabajadores de la salud en los hospitales. En este sentido, resaltaron el caso del Hospital nacional Bonaparte que “demostró que luchar sirve”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las referentes de salud de todos los puntos de país que participaron en el taller por el “acceso a la salud” coincidieron en que los recortes en los programas de salud, principalmente sexual, están poniendo en peligro a mujeres y disidencias. Apuntaron que en los centros de salud primaria de todo el territorio nacional no disponen de preservativos, insumos para tamizajes de enfermedades sexuales, medicamentos para tratamientos de VIH ni oncológicos. Además, plantearon que el faltante de los medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se está profundizando y exponiendo a las personas gestantes a prácticas ilegales.

“El acceso a la salud sexual está siendo un gran problema para mujeres y adolescencias con el desfinanciamiento de programas para prevenir enfermedades de transmisión sexual. No estamos teniendo los preservativos ni insumos para los tamizajes para la detección del HPV que cada vez incrementa más su impacto en el cáncer de útero. Las personas con útero muchas veces no llegan al sistema de salud y ahora se profundizó cada vez más con la falta de insumos y remedios. Pero desde el territorio estamos yendo casa por casa a buscar a las compañeras porque a veces ya no llegan a tiempo”, señaló una referente de un centro de salud primario de Almirante Brown.

En coincidencia, una dirigente del Movimiento Campesino de Córdoba relató las dificultades de las familias campesinas cordobesas para acceder a la salud y la importancia del trabajo en el territorio. “Las familias del campo no tienen acceso a la salud y desde la organización promovemos los tratamientos y colaboramos para que puedan llegar a los centros de salud porque en el campo es muchas veces difícil que se garantice su derecho”.

Durante el taller se ratificó la salud como derecho humano y se defendió el acceso para las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries. Se exigió el acceso a medicamentos de enfermedades oncológicas y enfermedades raras como también las vacunas contra el HPV y el cumplimiento de la ley de IVE.

La educación pública como garantía de movilidad y ascenso social

Por otra parte, se defendió la lucha que están llevando adelante gremios docentes y no docentes, estudiantes contra el veto al financiamiento universitario de Javier Milei. En Jujuy, el epicentro es la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, en donde permanecen desde el miércoles los estudiantes, docentes y no docentes en una toma activa en Humanidades hasta el próximo lunes con la participación de estudiantes y docentes de las carreras de Agrarias, Ingeniera, Económicas, la Escuela de Ciencias Jurídicas, la Escuela de Ciencias de la Salud, Escuela Dr. Horacio Carrillo y toda la comunidad educativa.

Durante el taller se discutió sobre el Presupuesto 2025 para la educación superior tras las medidas de desfinanciamiento, políticas de ajuste, el arancelamiento para extranjeros que impone dl gobierno. En este marco, también se debatió por la realidad en las universidades y se planteó la currícula universitaria, la libertad de cátedra, contenidos y reforma de planes de estudio. Se apuntó contra la precarización laboral, la discriminación, el abuso de poder, acoso, acoso laboral y abuso sexual.

Una referente de Buenos Aires apuntó contra “el plan del gobierno de privatizar la salud y la educación” y destacó el ejemplo de lucha de los trabajadores y pacientes del Bonaparte y remarcó que la única salida es la unidad de todas. “Lo único que nos va a sacar de esta situación y de este gobierno de ultraderecha va a ser la unidad de todas nosotras por abajo”, afirmó y sostuvo que “ahora tenemos la oportunidad porque los estudiantes se acaban de levantar en 51 universidades en todo el país y están tomadas sus centros educativos, entonces tenemos la oportunidad de dar el apoyo absoluto a todas las estudiantes para unirnos para demostrarle a este presidente que las universidades y la educación y la salud es pública”.