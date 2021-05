The New York Times destacó el rol de Elizabeth Gómez Alcorta (ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad), Vilma Ibarra (principal asesora legal del Presidente) y Mercedes D'Alessandro (directora de Economía, Igualdad y Género en Ministerio de Economía) por las políticas públicas con perspectiva de género que impulsan desde el Gobierno y aseguraron que "están cambiando la Argentina".

Bajo el título "Estas tres feministas están cambiando a Argentina desde adentro", el diario estadounidense resaltó el trabajo de las tres funcionarias y la gestión que se lleva adelante para combatir la desigualdad de género.

"Fernández tomó posesión en diciembre de 2019, pocos meses antes de que la pandemia de coronavirus azotara Argentina. Casi de inmediato, las tres mujeres entraron en acción. Trabajaron en todos los departamentos y organizaciones gubernamentales para clasificar los refugios para sobrevivientes de violencia de género como servicios esenciales durante el cierre. Convirtieron las farmacias en espacios donde los sobrevivientes podían usar una palabra en clave ("máscara roja") para indicar discretamente que estaban siendo abusados ​​para que el farmacéutico luego llamara a la policía. Establecieron sistemas de entrega de alimentos de emergencia y enviaron pagos en efectivo a los desempleados, así como a los trabajadores informales y las empleadas domésticas, la mayoría de los cuales son mujeres, para compensar la pérdida de ingresos", detalla el artículo sobre las gestiones que llevaron adelante las tres funcionarias.

En una entrevista con ese medio, las tres políticas hablaron sobre los desafíos a afrontar para generar mayor igualdad en el país. Gómez Alcorta puntualizó sobre las medidas "en respuestas sensibles" en la pandemia "se enmarcan en tres grupos: el primer grupo se centra en la violencia de género . Además de potenciar los canales de comunicación existentes y coordinarnos con el Poder Judicial, también trabajamos para crear nuevos canales de comunicación a través de WhatsApp y correo electrónico. Declaramos los servicios relacionados con la violencia de género como servicios esenciales clave e hicimos lo mismo con los albergues u hogares para personas que enfrentan la violencia de género".

En tanto, indicó que "el segundo grupo se enfoca en emergencias alimentarias, especialmente en lo que respecta a la comunidad trans. Las personas trans son particularmente vulnerables en nuestro país y muchas, incluso hoy, se ganan la vida con la prostitución. Así que establecimos medidas para ellos, incluida la entrega de alimentos a sus hogares y protecciones para evitar que fueran desalojados". Mientras que "el tercer grupo se centra en los ingresos familiares de emergencia, que llegaron a nueve millones de personas en Argentina, de las cuales una gran parte eran mujeres y personas en situación de alta vulnerabilidad".

A eso, D'Alessandro sumó que "el subsidio familiar de emergencia se hizo con el entendimiento de que muchas mujeres trabajan en el sector informal. Entonces, cuando presentamos la medida de apoyo, nos enfocamos específicamente en las mujeres en posiciones precarias" y destacó que se le dio "a las mujeres acceso a este subsidio de emergencia si trabajan en casa, las llamadas amas de casa".

En otro tramo de la entrevista, se les preguntó cómo responden a los críticos que dicen que centrarse en las mujeres y la igualdad de género no debería ser una prioridad cuando se enfrenta una crisis económica y una pandemia. Al respecto, Gómez Alcorta contó que "desde el primer día de su gestión, el presidente Fernández dijo que iba a empezar desde abajo, con los más desfavorecidos, y no hay duda de que siempre son las mujeres las que están peor en todas las sociedades; especialmente mujeres pobres".



"Puede haber críticas, pero ¿por dónde quieres empezar? ¿Y a quién quiere apoyar con sus políticas? El presidente ha dejado muy claro que esto es especialmente importante no solo institucionalmente, sino también, si lo miras en términos de inversión, cada peso que se ha invertido en los presupuestos para estas áreas ayuda a que nuestras sociedades sean más justas", añadió.

Mientras que Mercedes señaló: "Cuando estalló la pandemia en Argentina y entró en vigor el cierre, la actividad económica de hombres y mujeres cayó un 10 por ciento. Cuando las cosas empezaron a abrirse, los hombres recuperaron sus puestos de trabajo mucho más rápido que las mujeres. Hoy, según los datos que tenemos para el tercer trimestre de 2020, vemos que la actividad económica de las mujeres refleja su actividad económica de 2002, ¡así que retrocedimos dos décadas! No podemos detener la agenda en este momento; al contrario, debemos impulsarla y seguir adelante".

Paridad en el gabinete

Por otra parte, en la nota se le preguntó a las tres funcionarias que "las mujeres siguen siendo una minoría entre los ministros y otros altos cargos del gobierno. ¿Cambiará eso?". Al respecto, Ibarra replicó que "no hace muchos años, no había ninguna mujer en puestos de alto rango y la creación del Ministerio de la Mujer es un gran destaque de esta administración". No obstante, aclaró: "Ahora, ¿es eso suficiente? No. Pero estamos mucho mejor que donde solíamos estar".

Además, indicó que se creó un grupo en WhatsApp llamado “Mujeres en el gobierno” que es "una red de más de 250 mujeres" y contó: "Y nos reunimos, tenemos discusiones, compartimos experiencias y nos ayudamos unos a otros. Es importante porque venimos de una cultura dominada por los hombres y es más fácil para los hombres formar equipo. Entonces, cada mujer y feminista que se une al gobierno está abriendo puertas para cambiar las cosas".

Asimismo, Gómez Alcorta comparó que "esta administración tiene la mayor proporción de mujeres en puestos de alto rango: 37,5 por ciento, en comparación con la administración anterior que tenía 22 por ciento" y planteó que "ciertamente, a medida que asciende al nivel de ministros, ve que la participación se hace más pequeña. Argentina también fue el primer país de América Latina y el Caribe que estableció una cuota de género para el Congreso en 1991 y, desde 2017, tenemos una ley de paridad para el Congreso".