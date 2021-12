Alberto Fernández : "Les prometo que el primer feminista voy a ser yo"

El Presidente cerró el primer Encuentro Federal del Plan de los 1.000 días y celebró los derechos conquistados hace un año al tiempo que dejó un mensaje a las mujeres de cara al futuro.

El presidente Alberto Fernández encabezó durante este martes el acto de cierre del Primer Encuentro Federal del Plan de los 1000 días en Tecnópolis. Recordemos que, tras el dictamen de dicha ley, el objetivo es que desde el Estado se acompañe, proteja y cuide de manera integral a la salud y vida de mujeres, personas gestantes, niñas y niños en los primeros años de vida. "Les prometo que el primer feminista voy a ser yo", afirmó.

Pasadas las 19, el jefe de Estado recordó la promesa realizada durante la campaña electoral para cuidar la salud de las mujeres y la importancia que le dio a la promulgación de la ley para que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) deje de ser criminalizada. "Cuando empecé a caminar ese sendero, donde Vilma (Ibarra) y Elizabeth (Gómez Alcorta) fueron centrales para llevar adelante esa idea, me encontré con personas que decían que las mujeres interrumpían sus embarazos por no poder mantener a sus chicos en los primeros años de vida, dándoles la alimentación y la atención médica que necesitan", manifestó.

Ante esto, el máximo mandatario señaló que el desafío era aún mayor: "Teníamos que garantizar la libertad de la mujer que decida interrumpir su embarazo y garantizar la libertad de la mujer que quiere tener a su hijo. Las dos libertades. Porque son dos decisiones que toma la mujer en esa situación". Por eso, con la Ley de los 1000 días, sostuvo: "Buscamos garantizar que el Estado les iba a tomar la mano y acompañarlas, cuidándolas, brindándole todos los recursos necesarios, durante el embarazo y hasta que el/la hijo/a tuviera 3 años".

Tras un año de ambos dictámenes, Alberto Fernández dejó atrás las discusiones y celebró: "Lo único que ha pasado un año después es que tenemos una sociedad con más derechos para las mujeres y con más certezas para las madres que tienen a sus hijos o hijas". Y sobre las discusiones que se dan constantemente entre argentinas y argentinos, agregó: "Lo que necesitamos, cada día más, es igualar derechos. Tenemos que terminar con la discriminación por género, cada uno de nosotros es igual al otro más allá del género. Parece una obviedad pero aún hoy tenemos que repetirlo porque la discriminación existe. Aún hoy, a las mujeres les cuesta conseguir un trabajo y son remuneradas de manera distinta a los hombres".

Celebró el "paso formidable" que llevó adelante su gestión dándole "a la mujer la posibilidad de decidir lo que ella crea mejor", siempre con un Estado está presente. "Celebremos, vivimos dos años muy angustiantes y no pasó todo así que sigamos cuidándonos. Si alguno no recibió las dos dosis, vayan a dársela. Si no se inscribieron para la tercera, háganlo. Es una pelea que va para largo, celebro los que mantienen el uso de barbijo", manifestó con un pequeño párrafo en relación a la pandemia del COVID-19. Y dijo: "Podemos ver el futuro con otra actitud, esperanza y perspectiva, después de tanto dolor debemos construir una sociedad mucho mejor".

Sobre esto último, Alberto dejó en claro que la mejor sociedad es "la que iguala, dando las mismas oportunidades para todos". Y para cerrar el acto, le envió un mensaje directo a las mujeres: "Por favor, empodérense. Nosotros, los hombres, tenemos que hacer un ejercicio de aprendizaje porque venimos de esa cultura que diferenciaba y ponía en segundo lugar a la mujer. Las mujeres nos enseñaron que era un mal modo de vivir, no bajen los brazos y sigan con su pelea. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo".

Del evento participaron también las ministras de Salud, Carla Vizzotti, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Cultura, Tristán Bauer; de Interior, Eduardo de Pedro, y de Educación, Jaime Perczyk, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

¿De qué se trata el Plan de 1000 días?

El Plan 1000 días contempla políticas de ingresos, de identidad y de salud. La población objetivo, de manera anual, es de alrededor 600 mil personas gestantes y un total de 1,8 millones de niños y niñas menores de tres años .La idea es relevar diferentes experiencias territoriales implementando una política integral y propiciar espacios de trabajo en las diferentes jurisdicciones.

Durante el encuentro se analizaron en talleres, charlas debates y stands los avances en la aplicación de la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (N° 27.611), que fue aprobada en 30 de diciembre de 2020 por el Congreso de la Nación. Dicha normativa se basa en una política de la provincia de San Juan que buscaba reducir la mortalidad y la malnutrición infantil, estimulando vínculos temprano y previniendo violencias.