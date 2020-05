Finocchiaro cruzó al kirchnerismo y a la izquierda por la suspensión de la charla de Moro

El exministro de Educación durante el gobierno de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, acusó al kirchnerismo y a la izquierda de realizar "expresiones que condujeron a la censura" del ex ministro del exministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, luego de que se suspendiera su charla en la Facultad de Derecho de la UBA.

"Lo tomo como una presión indebida por parte de sectores del kirchnerismo y la izquierda sobre la autonomía universitaria", afirmó el exfuncionario en diálogo con El Destape. Finocchiaro es profesor de “Teoría del Estado” en la Facultad de Derecho (UBA) y aseguró que "como universitario creo que deben escucharse todas las voces, la universidad es pluralista".

Distintas expresiones en contra de la actividad se visibilizaron en Twitter. Una de ellas fue la de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, quien señaló: "Comparto el repudio a esta actividad, en una facultad publica en la que se debe formar para la defensa del Estado de derecho y las garantías constitucionales".

Sobre esto, Finocchiaro señaló: "No es menor que una ministra salga a hablar sobre esto. No objeto la opinión de Gómez Alcorta, lo que digo es que hubo una presión para que la charla no se realizase y la charla no se realizó y eso no está bien porque la lógica de la democracia es que la palabra circule. En democracia tenemos que tener la capacidad de elegir y para elegir tenemos que tener libertad de palabra y de expresión".

En esa línea, sumó: "No podés impugnarlo antes de escucharlo. Podés repudiarlo y decir que no te gusta, pero no podés impugnarlo y decir que no debe estar". De modo tajante, advirtió: "Son expresiones que condujeron a la censura y vulneraron la autonomía de la Universidad".

La Facultad de Derecho decidió suspender una exposición del ex juez y ex ministro de Justicia brasileño Sergio Moro luego de que su presencia fuera repudiada en redes sociales y provocara una renuncia en el centro de estudios que organizaba la charla.

El ex magistrado brasileño, pieza clave en la Operación Lava Jato que derivó en la detención del ex mandatario Luis Inácio Lula Da Silva, y quien luego fue ministro de Justicia del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, estaba invitado a disertar en la Facultad de Derecho el próximo 10 de junio a las 10.