Parlasur: hay dictamen para exclusión del prófugo Rodríguez Simón

El monje negro de Macri está prófugo hace casi 500 días. Su situación se definirá el 16 de mayo. La protección de la derecha de otros países y la Justicia uruguaya por ahora juegan a su favor.

Ya hay dictamen para que el Parlasur trate la exclusión de Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, el operador todoterreno de Mauricio Macri que está prófugo en Uruguay hace 498 días. El tema irá al plenario el 16 de mayo próximo, donde no es seguro que estén los números para su apartamiento. En el Parlasur tienen representación las fuerzas políticas de derecha de otros países que harán una defensa corporativa del hombre de Macri, que en su estadía charrúa cuenta también la protección judicial que demora la definición respecto de si es un refugiado político.

“Exclusión del seno del Parlamento del Mercosur al Parlamentario Fabián Simón Rodríguez, por su manifiesta inhabilidad moral y falta de decoro” propone el dictamen de mayoría que firmaron 7 de los 10 integrantes de la Comisión de Ética y Asuntos Internos del Parlasur. Hubo otro dictamen de minoría, firmado por el parlamentario Humberto Benedetto de Cambiemos, que pide por la continuidad de “Pepin” en el Parlasur.

Para que el Parlasur le quite el mandato al prófugo “Pepín” Rodríguez Simón se requieren dos tercios del total de sus integrantes, que son 161. Un número que, según informaron a El Destape desde la delegación argentina, es muy difícil de alcanzar.

La dificultad en el poroteo tiene una razón: “Pepín” Rodríguez Simón integra el Parlasur por el PRO, la fuerza política que desplegó el lawfare en la Argentina. Tiene aliados ideológicos en cada país, que participaron en golpes de Estado, persecuciones políticas y demás yerbas. La defensa será corporativa, y el letargo de la Justicia uruguaya les servirá como excusa.

“Pepín” Rodríguez Simón se fue a Uruguay el 8 de diciembre de 2020, cuando la jueza Maria Romilda Servini lo citó a indagatoria en la causa donde se investiga la persecución al Grupo Indalo. No tenía riesgo de prisión, era apenas la primera instancia de defensa, pero eligió la fuga. La jueza Servini pidió su captura internacional. En Uruguay, “Pepín” presentó un pedido para que se lo reconozca como refugiado político. La jueza uruguaya Adriana Chamsarian aún no lo resolvió, lo que juega a favor del prófugo.

“El Sr. Rodríguez Simón sabía que debía presentarse en la causa donde se lo investigaba por la posible comisión de delitos de asociación ilícita, amenazas, extorsión y tráfico de influencias contra el Grupo Indalo y sus accionistas, sin embargo, decidió fugarse de la Justicia Argentina con el fin de entorpecer la investigación, hasta tanto la causa se encuentre prescripta o un Gobierno le garantice impunidad”, dice el dictamen que propone excluirlo del Parlasur.

Lo firmaron los parlamentarios argentinos Jorge Cejas, Julio Sotelo y Elena Corregido, del Frente de Todos, las paraguayas Edith Benitez y Blanca Mignarro del ANR, el brasilero Arlindo Chinaglia del PT y el uruguayo Daniel Caggiani del Frente Amplio. "Lo más importante es que la Cómisión respaldó el pedido presentado por el Frente de Todos de Argentina, incluso con fuerzas de otro color político, de que Rodríguez Simón no puede ser siendo parte del Parlasur", afirmó el vicepresidente del Parlasur Oscar Laborte a El Destape.

El dictamen que propone la expulsión de “Pepín” también señala que “a la fecha del presente informe no hay un solo funcionario u operador judicial del Gobierno anterior con prisión preventiva en la República Argentina, tampoco hasta el momento del llamado a indagatoria había indicios de su posible detención, puesto la orden de detención decretada por la Juez Servini de Cubría se produce ex post de la fuga del aquí denunciado. Contrariamente a lo que manifiesta el denunciado, si hubiera existido la intención de detenerlo de manera arbitraria, primero se libraría la orden de detención y una vez encarcelado si se le tomaba declaración indagatoria. Circunstancia que no ocurrió en el presente caso en estudio”.

Para los parlamentarios, la fuga de “Pepín” Rodríguez Simón “revela un menosprecio por la Justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público”

El prófugo “Pepín” Rodríguez Simón fue a la última reunión plenaria del Parlasur a principios de abril, donde fue abucheado por otros parlamentarios y tuvo que retirarse. Hasta Maria Luisa Storani, parlamentaria por el radicalismo que forma parte de Juntos por el Cambio, criticó su presencia y le pidió que se presente ante la Justicia argentina.