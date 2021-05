La abogada Graciana Peñafort desmintió al operador judicial de Cambiemos Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien en las últimas horas manifestó su intensión de viajar con asilo político a Uruguay para evitar enfrentar la justicia argentina.

"Estimado Pepín Rodriguez Simon, cumplo en informarte que jamás me vas a encontrar pidiendo la prisión para vos o para nadie, porque creo en la presunción de inocencia y la libertad durante el proceso. Defendí esos principios durante el gobierno de Macri y sigo haciéndolo", escribió Peñafort.

En un hilo en la red social Twitter, la abogada desmintió haber sido representante legal de los acusados en la causa Indalo y recordó que sus "defendidos estuvieron a derecho siempre, aun con jueces como Bonadio y aun sabiendo que los iban a detener, como le sucedió a Héctor Timerman". Además afirmó que en ningún momento pidió ni pediría la detención de Rodríguez Simón, tal como el operador afirmó en el diario La Nación.

"No solo los conductores militantes de C5N, sino Aníbal Fernández (que era abogado de López), los diputados [Rodolfo] Tailhade, Leopoldo Moreau, Eduardo Valdez, el mismo ministro de Justicia Martín Soria, el exjuez Norberto Oyarbide, y los abogados vicepresidenciales Graciana Peñafort, Gregorio Dalbón y Carlos Beraldi adelantan desde los medios de López y De Sousa y por las redes sociales que voy a quedar preso”, afirmó Rodríguez Simón a Carlos Pagni.

Luego detalló los padecimientos que tuvo Timerman quien rechazó quedarse en Estados Unidos por un tratamiento médico para poder enfrentar al juez Claudio Bonadio. "Tenia cáncer y estaba haciendo un tratamiento experimental que podía prolongarle la vida. Cuando los rumores sobre su procesamiento y detención inminente, lo llame a Estados Unidos para contarle lo que iba a suceder. Enfermo como estaba se tomo un avión y volvió a la Argentina", enfatizó.

Tras el arribo de Timerman, Bonadio lo procesó al día siguiente impidiendo su viaje pese a que su salud dependía del tratamiento. En ese momento, la abogada le preguntó por qué regresó y el ex canciller le respondió: "Grace, mi papa jamas se escapo. Y yo tampoco voy a hacerlo. Si me tengo que morir, lo voy a hacer en mi país y sabiendo que cada día que viví cumplí con lo que la justicia me ordenaba. Por respeto hacia la memoria mi padre y hacia mi mismo".

La abogada cerró su argumentación: "Y lo único que pidió, fue declarar ante el tribunal que tramitaba su juicio. Porque sostenía que podían detenerlo, hostigarlo y acusarlo falsamente. Pero que no iba a morir sin decir frente a la Justicia su verdad. Porque creia en ella".