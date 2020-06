Grabois: "Moreno es un hipócrita y un sinvergüenza, tiene la típica actitud del traidor"

El referente de la UTEP y dirigente social Juan Grabois calificó de "hipócrita y sinvergüenza" al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por sus declaraciones en contra de la medida de intervención de la empresa Vicentin anunciada por el gobierno.

El ex funcionario había sostenido que el presidente Alberto Fernández “no tiene facultades” para establecer la intervención y que la medida se toma “con una ley de Videla”. "Moreno se dedica a trabajar para los sectores que antes decía enfrentar, me da vergüenza ajena. Tiene la típica actitud de un traidor", replicó Grabois,

"Moreno piensa que tiene el peronómetro y lo usa para fustigar una medida recontra peronista. Lo hace por resentimiento, porque tiene la enfermedad del narcicismo y no tiene lugar en este gobierno", añadió. En diálogo con Siempre Es Hoy (Am 530)., Grabois sostuvo que "la expropiación es una medida de justicia por la estafa que implicó Vicentin y es una herramienta que puede servir para la soberanía alimentaria". En ese sentido, planteó que "hay que abandonar la idea de la divinización de la propiedad privada, porque la propiedad privada no es un derecho absoluto" y definió: "El financiamiento de la política social tiene que venir de divisas de las exportaciones, que son el patrimonio del trabajo colectivo de los argentinos".

"Frente a la ofensiva de los sectores que defienden los intereses de Vicentin, estamos dispuestos a defender la medida. Si hay conflicto, es bueno para el bien común, y es necesario apoyar al gobierno, sin perder la capacidad de criticar", amplió. En ese sentido, el dirigente planteó que "una vez que tomás una decisión, hay que avanzar en ese rumbo, no podemos retroceder".