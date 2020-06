Alberto Fernández: "Acá no atentamos contra la propiedad privada, rescatamos una empresa en quiebra"

El presidente Alberto Fernández ratificó su intencionalidad de seguir adelante con el rescate de Vicentin, sea por medio de la expropiación o vía concurso, y aclaró a los sectores que se atemorizan con la decisión que se trata del rescate "de una empresa en quiebra".

"Voy a decir lo que digo siempre, me doy cuenta porque no soy un necio que la palabra expropiación irrita a muchos sectores de la sociedad. Hay gente que cree que la expropiación es un invento chavista, pero la expropiación está en nuestra Constitución Nacional de 1853, desde siempre. El instituto de la expropiación por razones de utilidad pública está en nuestra constitución desde siempre. Y se aplicó a todos los tiempos", aclaró el mandatario, en diálogo con El Destape Radio.

Y agregó: "Acá no estamos apuntando contra la propiedad privada, estamos rescatando una empresa en quiebra. Uno está hablando de una empresa que está en quiebra y que los dueños vienen a verme a mi para que el Estado se haga cargo porque ellos no pueden. Me lo dice el accionista y resulta que yo soy parezco un loco que un día se levantó y se quiere quedar con los bienes del otro".

"Yo a empresarios con fortunas, empresas en quiebra, y productores agropecuarios colgados mientras ellos disfrutan de su dinero y los demás padecemos, no quiero. Yo estoy absolutamente dispuesto a hacer lo que dije el primer día: rescatar Vicentin, pero en los términos que dije", subrayó el jefe de Estado, quien fue entrevistado por Roberto Navarro.

Para concluir, aclaró que el rescate puede darse por "dos vías: por vía del concurso o por la expropiación. El gobernador de Santa Fe trabajó mucho y trajo la solución de ir por vía del concurso".