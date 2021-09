Zaffaroni por la Corte: "Tres personas deciden la institucionalidad del país"

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni se refirió a la designación de Horacio Rosatti como presidente de la Corte y marcó que "el problema no es que entre 3 elijan al Presidente de la Corte, el problema es que 3 personas deciden sobre la institucionalidad del país". En este sentido, sostuvo que es necesario "reforzar nuestro control de constitucionalidad", que el Gobierno "debería ampliar la Corte a 15, que sea plural, que conozca las materias sobre los que están decidiendo".

Rosatti fue elegido en una votación que realizaron los propios juristas de la Corte este jueves al mediodía a través de la plataforma visual Zoom con la ausencia de Lorenzetti y Highton, lo que marca la fractura que atraviesa al máximo tribunal del país en la actualidad. Con la ausencia de dos magistrados, Rosatti sólo pudo ser electo al realizar un autovoto como candidato.

En diálogo con El Destape Radio, Zaffaroni contó que “dos ministros no quisieron participar y los tres que son mayoría eligieron el Presidente" y señaló que “obviamente hay una tensión y una crisis en la Corte que se ve hacia afuera". Además, indicó que “esto ya pasó cuando le sacaron la presidencia a Lorenzetti”.

"En la Corte que yo integré había diferencias y tensiones pero nunca se vieron hacia afuera", afirmó el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puntualizó que "cuando sacaron a Lorenzetti de la presidencia y asumió Rosenkrantz pasó una cosa rara".

"Si se mantiene la situación de Rosenkrantz no tiene mucha importancia quien sea el Presidente de la Corte", afirmó Zaffaroni y destacó que "el resto del Poder Judicial no está muy atento a lo que hacen en la Corte pero no es un buen mensaje para el público".