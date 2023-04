Tras la bilateral de Alberto-Biden, se viene una semana con funcionarios de EEUU en Argentina

La vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, llega el jueves al país. También arriba el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, Christopher Hanson. Y finalmente la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, se reúne el lunes próximo con el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

Argentina y Estados Unidos dan los primeros pasos de la renovada relación bilateral que lanzaron hace dos semanas tras el encuentro entre Alberto Fernández y Joe Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca en Washington. Se viene una semana con funcionarios norteamericanos en nuestro país.

La vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, llega el jueves al país. También arriba el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, Christopher Hanson. Y finalmente la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, se reúne el lunes próximo con el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Mi equipo ya tiene la instrucción de trabajar codo a codo con ustedes, tiene instrucciones precisas para continuar con todos estos temas que estamos hablando”, fue una de las frases más repetidas por Biden en el encuentro entre las delegaciones de su país y los ministros argentinos. Ya comienza a materializarse ese encuentro.

Desde Washington, una persona que conoce la diaria del gobierno norteamericano, explicó tras la bilateral a este portal: “Si la reunión salía bien, iba a pasar lo que pasó: ya mandaron una nota para contarnos que la vicecanciller viaja desde Estados Unidos a Argentina en dos semanas para dar seguimiento a lo conversado en la bilateral. Es un gesto político significativo”. Así, Estados Unidos, con el foco en la energía y la cuestión militar, arriba al país.

Sherman, la Nº2 del secretario de Estado Antony Blinken, antes de llegar el jueves a Argentina y reunirse con el canciller Santiago Cafiero, tendrá una parada en República Dominicana. Allí se reunirá con el ministro de Economía, Sergio Massa.

Desde el entorno del tigrense explicaron a El Destape: "La idea es continuar la hoja de ruta del 'puente' planteada en Washington". Tratarán, entre otros temas, la renegociación con el FMI y la apertura de financiamiento de parte del Banco Mundial y el BID. En los tres organismos Estados Unidos tiene un peso preponderante.

La encargada de viabilizar estos acuerdos es la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien tuvo un protagonismo especial en la bilateral con Biden, quien la presentó como la persona que le solucionó rápidamente la crisis de los bancos en Estados Unidos. "Ella va a ser la encargada de solucionar sus problemas con los fondos multilaterales para generar un puente de desarrollo en Argentina tan rápidamente como arregló el conflicto financiero recién”, dijo el mandatario en referencia a nuestro país apenas arrancó la reunión con Fernández y sus ministros.

Luego de su parada en el Caribe, Massa seguirá viaje a Estados Unidos, donde se reunirá con Kristalina Georgieva, titular del FMI. Y Sherman viajará a Argentina. La funcionaria norteamericana, apenas aterrice el jueves, irá rumbo a Cancillería. Y el viernes tendrá un encuentro clave sobre el litio con la secretaria de Energía, Flavia Royón, y la secretaria de Minería, Fernanda Ávila. Será en el sexto piso del Palacio de Hacienda.

Sherman, además, se reunirá con miembros de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina). También tendrá encuentros con sindicalistas y empresarios. Y dará un discurso en la Universidad de Buenos Aires. Aún se desconoce si la recibirá Alberto Fernández en la Casa Rosada.

Por su parte, la generala Laura Richardson tendrá un encuentro privado en el Edificio Libertador con Jorge Taiana, tal cual sucedió en abril del año pasado. En esa ocasión, la jefa militar norteamericana para la región visitó también a Cristina Kirchner en el despacho de la vicepresidenta. ¿Qué es el Comando Sur? Es un sector de las Fuerzas Armadas que fue diseñado para defender los intereses de los Estados Unidos en la región, pero con una cara más amable. En vez de hablar de amenazas o escenarios de conflicto, como los que se discuten y delinean en el Pentágono, proponen a los países vecinos cooperación, ayuda y asistencia. Tiene sede en Miami, controla las bases de Estados Unidos en Sudamérica y el Caribe.

Estos encuentros se dan en el contexto de intereses cruzados de los norteamericanos con respecto a la competencia china en Argentina. Y además con un ojo puesto en la región, en medio del viaje del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a China para firmar la inclusión de Brasil en la Ruta de la Seda, entre otros proyectos en carpeta para profundizar la cooperación bilateral.

La Atucha china, el litio en el país y la estación espacial china en Neuquén podrían ser parte de la agenda en estos días de funcionarios norteamericanos en Argentina. En 2022, se firmó el convenio entre Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) para la construcción de un reactor de 1200 MWe que se instalará en el Complejo Nuclear Atucha de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. Y la estación (primera instalada fuera de China) para dar soporte a las misiones que integra el Programa Chino de Exploración Lunar y a las del Programa de Exploración del Sistema Solar que avanza en la Patagonia.

Estos son parte de los temas con respecto a los chinos que preocupan a Biden, quien en la bilateral con Fernández deslizó: "Con China no somos enemigos, somos competidores...". Una alta fuente del gobierno argentino, antes de la bilateral en Washington, le dijo a este portal una frase que grafica la relación que podría generar Argentina con Estados Unidos: "Nosotros no tenemos que pedir, pedir y pedirle a Estados Unidos. No tenemos que ir como mendigos, tenemos que ser socios".