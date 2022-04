Llega a Argentina una jefa militar clave de Estados Unidos y se reúne con el Gobierno

Se trata de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de ese país. Llega como parte de una gira regional y se reunirá, en principio, con el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Jane Richardson, llega hoy a la Argentina como parte de un viaje regional, y durante su estadía se entrevistará con miembros del Gobierno y de las Fuerzas Armadas.

Richardson es la responsable militar de los norteamericanos para la región latinoamericana (excepto México). Se trata de la primera mujer en ocupar ese cargo. Mañana tendrá un encuentro con el ministro de Defensa argentino, Jorge Taiana. No habrá actos ni actividades, anticiparon desde esa cartera a El Destape. "Será solo una reunión", adelantaron. Por ahora, no está previsto en agenda un encuentro con el presidente Alberto Fernández y se especula (aunque aún no está confirmada) una reunión con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Jane Richardson

La Embajada de Estados Unidos agregó que Richardson realizará donaciones humanitarias, en representación del Departamento de Defensa de su país, para apoyar los esfuerzos de los Cascos Blancos de la Argentina. Desde Cancillería Argentina informaron que no está prevista al momento un encuentro con Santiago Cafiero.

La general Laura Richardson fue elegida el año pasado luego de que el Senado de su país aceptara su postulación para ese puesto. Además, fue la segunda mujer del Ejército norteamericano en alcanzar el rango general de cuatro estrellas, detrás de la general Ann Dunwoody, quien lo logró en 2008 y se retiró en 2012. Recomendada por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, había sido nominada a ocupar ese puesto por el presidente Joe Biden el 8 de marzo de 2021, en el Día Internacional de la Mujer.

Oriunda de Northglenn, Colorado, se formó como aviadora del Ejército y tiene una maestría en Estrategia de Recursos Nacionales de la Escuela para la Seguridad Nacional y Estrategia de Recursos Dwight D. Eisenhower de Universidad de Defensa Nacional.

En sus 35 años de carrera, Richardson se desempeñó varios años en Washington y en diferentes misiones en el mundo, y recibió premios y condecoraciones, incluida la Medalla por Servicio Distinguido de Defensa, Medalla por Servicio Distinguido del Ejército (otorgada en dos ocasiones), la Medalla de Servicio Superior de Defensa (otorgada en dos ocasiones), la Legión al Mérito (otorgada en cuatro ocasiones), la Estrella de Bronce, la Medalla por Servicio Meritorio (otorgada en cinco ocasiones), y la Medalla Aérea (con Numeral 7), según se informó oficialmente.

El Comando Sur es un sector del Pentágono que fue diseñado para defender los intereses de los Estados Unidos en la región. Tiene sede en Miami, controla las bases de Estados Unidos en Sudamérica y el Caribe. Otorga entrenamiento, inteligencia y coordinación militar a todas las fuerzas armadas regionales bajo las recomendaciones del Departamento de Estado.