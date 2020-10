Luego de darse a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dado positivo de coronavirus, el presidente Alberto Fernández le escribió una carta para desearle suerte en su recuperación. La esposa del republicano, Melania Trump, también fue diagnosticada de COVID-19.

"Con particular pesar he tomado noticia de que usted y su esposa Melania han sido afectados por el Covid-19. Les escribo estas líneas para desearles a ambos una pronta y feliz recuperación", comienza la carta del jefe de Estado. Y sigue: "La magnitud de esta pandemia mundial no distingue entre gobernantes y gobernados, y extiende su peligrosidad de modo amplio. Todas y todos estamos amenazados y por eso deben profundizarse los cuidados. Así lo entienden nuestras comunidades que enfrentan esta tragedia con entereza y responsabilidad".

Finalmente, el texto concluye: "Expresándole mi solidaridad en este desafiante momento, y uniéndome a los sentimientos de todo el pueblo de los Estados Unidos, le reitero los deseos en pos de la superación de esta difícil situación".

Durante el último debate presidencial, que fue transmitido por televisión, Trump quiso ridiculizar al candidato demócrata, Joe Biden, al bromear con el uso de elementos de protección sanitaria: "Él (por Biden) puede estar a 60 metros de distancia de mi e igualmente usa esa mascarilla, no lo entiendo. Yo la utilizo cuando creo que es necesario".

Aún así, Biden expresó su preocupación por el mandatario y también le deseó una pronta recuperación. El país del norte tendrá elecciones en algunas semanas y se avecina la recta final de la campaña.

Qué dijo Trump

Las redes sociales del mandatario publicaron un video en donde Trump agradece a todos los que le enviaron muestras de afecto y mostraron señales de preocupación por su estado de salud. "Quiero agradecerles a todos por la cantidad de apoyo que recibí. Voy a permanecer en el hospital Walter Reed, si bien me siento muy bien, para quedarme seguro de que las cosas evolucionan de la mejor forma", anunció en el video de Twitter que ya supera las 132 mil me gusta.

"Además, la Primera Dama lo está atravesando muy bien. Muchas gracias por su cariño, lo aprecio y nunca lo olvidaré. Gracias", finalizó el Presidente de Estados Unidos. En los últimos minutos, se anunció que Trump trabajará desde las oficinas del hospital militar Walter Reed por recomendación de los médicos, quienes prefieren tenerlo cerca por tratarse de un paciente de riesgo por su edad (74) y su estado físico obeso.