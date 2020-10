Stornelli explicó su reacción tras escaparse de una nota con C5N

El fiscal federal Carlos Stornelli buscó evitar a la prensa luego de promover una investigación penal sobre la Defensora del Público Miriam Lewin por la creación del observatorio Nodio, contra la desinformación y la violencia simbólica dentro de los grandes medios de comunicación. Con la idea de entender la indagatoria que le pidió a la jueza de la causa, un móvil de C5N se acercó a su domicilio pero no consiguió la respuesta esperada.

"No tengo tiempo", expresó el abogado cuando intentaron hablar con él. Luego, tras subirse a un auto que lo esperaba en el estacionamiento del edificio, salió a toda velocidad y debió esquivar al periodista Nicolás Munafó para no atropellarlo. De todas maneras, cruzó el semáforo en rojo y estuvo cerca de chocar con otro auto, que tenía el paso sobre la calle transversal.

En diálogo con Luis Majul, por La Nación Mas, decidió explicar el porqué de su violenta reacción: "No es la primera vez que ocurre. Cuando te increpa una persona, si no se identifica o no se anuncia, si no te pide una nota, como ocurrió hoy, no sabés si viene a pegarte un tiro. No sabés quién es". Y agregó como justificación: "He tenido seguimientos, tareas de inteligencia y hasta autos con desconocidos adentro durante cuatro cinco días enfrente de mi casa".

A su vez, el fiscal aclaró "normalmente soy atento con la prensa, incluso con algunos periodistas" y explicó que tiene una buena relación con algunos periodistas del mismo canal, a los que no quiso nombrar "para no causarles problemas". Por último, disparó: "Creo que hay gente disfrazada de periodista, que no es periodista. Gente con niveles de vida demasiado altos para los sueldos que se pagan. Quizás es gente que son soldaditos de alguien, disfrazados de periodistas. El insulto, la calumnia y el escrache no es ejercer periodismo".

Mientras tanto, el conductor ultramacrista apoyó los dichos de Stornelli y agregó insólitamente: "Este chico está buscando que le metas una piña. Pretendía eso, no tenía ningún abordaje profesional o periodístico". Y luego de apuntar fuertemente contra su colega, sentenció: "Es la décima vez que lo van a buscar. Eso no es periodismo muchachos, se parece muy poco al periodismo".