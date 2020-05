La reacción de los macristas que se enteraron que fueron espiados por Macri

Entre la incredulidad, el silencio y una supuesta desinformación sobre la denuncia, comenzaron a aparecer las primeras reacciones de los dirigentes del macrismo espiados entre 2016 y 2019 por el gobierno de Mauricio Macri.

La titular de la AFI, Cristina Caamaño, presentó hoy el primer listado de los vigilados ilegalmente por el gobierno de Cambiemos. Son más de 80 nombres, entre los que se encuentran dirigentes importantes del PRO.

Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, Nicolás Massot, ex jefe de bancada del PRO, Ernesto Sanz, dirigente de la UCR y uno de los fundadores de Cambiemos, Mario Negri, diputado de la UCR, Ángel Rozas, ex senador de Cambiemos por Chaco y Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe, entre los espiados.

El Destape se comunicó con por lo menos cuatro de estos dirigentes para conocer su opinión sobre la novedad del día que involucra tanto al ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, como al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas.

"Es muy temprano aún para hablar sobre el tema", fue la respuesta unánime de por lo menos dos de ellos, que eligieron no hablar en on the record con este medio pero sí en off.

"La verdad es que al parecer es una denuncia insustancial, según tengo entendido. Me tengo que poner a verla en detalle. Aún no logré tener acceso completo al escrito judicial", argumentó uno de los dirigentes consultados.

Otros exintegrantes del gobierno de Cambiemos que están en la lista de espiados eligieron el silencio y prefirieron no contestar a las consultas de este portal. Así y todo, uno de ellos advierte: "No estoy tan al tanto de la denuncia, me enteré por los medios. Pero una vez que tenga conocimiento veré cómo avanzar y cómo sigue la causa", contó a El Destape.

En cuarentena desde su casa, uno de los dirigentes radicales espiados afirma: "En los próximos días haré declaraciones a la prensa, ahora no quiero hablar sobre este tema".

La denuncia de la fiscala Caamaño fue por inteligencia ilegal a través del robo de mails. Entre los delitos denunciados, hoy El Destape reveló que los espías obtenían información “sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”, realizaban robo de comunicaciones y, además, les imputan el no haber destruido “los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones”. Son los artículos 4 inciso 2, 5 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional.

"Así y todo, y pase lo que pase, sabemos cómo funcionan en este tipo de casos los servicios de inteligencia de nuestro país. Llamativamente conocen primero los medios la denuncia y yo me enteré por ahí", se queja uno de los dirigentes.

Sin embargo, la denuncia fue presentada hoy por la mañana y la causa recayó por sorteo en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que deberá investigar junto al fiscal Jorge Di Lello. Según informaron desde la AFI hoy a El Destape, el espionaje que se encontró se hizo “al menos” desde el 2 de junio de 2016 sobre mails privados. “La información fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado”, comunicaron desde la AFI.

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”, dice el escrito presentado en Comodoro Py.

El escrito también detalla que la información estaba en el disco rígido y que “del análisis surge que se procedió al borrado de la información que el mismo contenía, pero ello no de manera segura, por lo que fue posible reestablecerla -con algunas falencias del sistema-, a fin de acreditar los extremos esbozados en la presente denuncia”. Y aún más: “A través de la recuperación de datos, se pudo detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles (pen drives) en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información correspondiente a correos electrónicos privados”.

