La reacción de Duhalde cuando se enteró que la AFI de Macri lo espiaba

El expresidente Eduardo Duhalde rompió el silencio tras conocer la información de que Mauricio Macri lo seguía ilegalmente. Junto a Cristina Kirchner son los dos exmandatarios espiados. "No me sorprendió enterarme que me espiaba el macrismo", aseguró.

Duhalde pidió que se encarguen de ese tema "los periodistas" y "la justicia", pero no los políticos. "Lo que pasó, pasó. El pasado no puede modificarse. Dejémoselo a los periodistas y a la Justicia. Nosotros encarguémonos de lo que viene. Tenemos que empezar a trabajar ahora", sostuvo Duhalde en declaraciones radiales.

"No digo que no tiene gravedad. Digo que tienen que encargarse los periodistas y la justicia", consideró. Por otra parte, manifestó que ya sabía que "el macrismo hacía espionaje ilegal". Además, el ex mandatario nacional remarcó: "No me sorprendió enterarme que me espiaba el macrismo", dijo a Futurock.

La causa judicial por espionaje ilegal que se encuentra en el juzgado federal de Lomas de Zamora contendría pruebas que certifican el accionar clandestino de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre actores relevantes de la política argentina.

Hoy se siguieron sumando nombres a los posibles espiados por el Gobierno de Mauricio Macri, entre los que se encontraría dirigentes políticos de Cambiemos, la ex presidenta Cristina Kirchner; su hija Florencia; y el ex presidente Eduardo Duhalde. También, los agentes de la AFI habrían espiado a artistas y periodistas oficialistas.

Y el listado seguiría con los siguientes nombres de Cambiemos: Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño), Diego Santilli (vicejefe de Gobierno porteño), María Eugenia Vidal (ex gobernadora de Buenos Aires), Cristian Ritondo (ex ministro de Seguridad y titular de la banca de JxC en Diputados), Nicolás Massot (ex presidente del bloque de Cambiemos en Diputados). Entre gremiales estaría Luis Barrionuevo (Gastronómicos). De la Iglesia: Jorge Lugones (presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social). Y los periodistas Hugo Alconada Mon y Carlos Pagni. En lo que respecta a Justicia entre los espiados habría dos jueces del máximo Tribunal y, llamativamente, Martín Irurzun (Cámara Federal porteña).