Florencia Kirchner sorprendió con historias de Instagram en las cuales definió de forma picante a la oposición liderada por Mauricio Macri. Con palabras contra el espionaje ilegal y la explotación laboral, la hija de Cristina Fernández también se pronunció a favor de los derechos del trabajador.

En una de las imágenes, puede observarse cómo un abuelo le manifiesta a su nieto lo siguiente: "Yo a tu edad, en el campo, trabajaba 14 horas al día y no me quejaba". Por su parte, el niño (quien dejó al descubierto la explotación) manifestó: "Pero menos mal que hubo alguien que sí se quejó, viejo pelotud*".

A su vez, Florencia Kirchner hizo propias las palabras de Oscar Parrilli sobre el espionaje ilegal. "Al único que no espiaron fue al perro Balcarce", manifestó quien fue director de la Agencia Federal de Inteligencia durante los últimos meses de Cristina al frente de la presidencia de la Nación.

"Hoy nos damos cuenta de que fuimos espiados todos, el único que se salvó de ser espiado es el perro Balcarce que tenía ahí Macri en la Casa Rosada. Después, me parece que no queda ningún político, empresario, sindicalista o dirigente que no haya sido espiado por este perverso mecanismo que ideó y condujo el presidente Macri", enfatizó Parrilli, hoy Senador nacional por la provincia de Neuquén.