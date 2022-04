Espionaje ilegal: Stiuso asesoraría al macrismo para voltear la causa judicial

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau denunció que el ex presidente diseña maniobras para detener las causas en su contra.

El Presidente de la Bicameral de Inteligencia Leopoldo Moreau denunció que el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso asesora al ex presidente Mauricio Macri para voltear causas judiciales en su contra. El legislador se refirió a la declaración del ex agente Dalmau Pereyra y señaló que “pone de manifiesto la existencia de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. Es la primera vez que de manera abierta y confesa, un alto funcionario de la AFI reconoce maniobras ordenadas por la AFI y por el propio Macri”.

En diálogo con El Destape Radio, el diputado nacional explicó que “el que está asesorando a Macri para voltear las causas es Stiuso”.

"Días antes de esta reunión que se realizó en el Banco Provincia, hubo otra reunión en la que se habló del Pata Medina, y según la declaración de Villegas, en una reunión en que estuvieron presentes Garavano, Arribas y Patricia Bullrich…que les dijeron que los que estaban ahí estaban para dar una mano. Y Macri dijo que a partir de ese momento el que se iba a hacer cargo era Gustavo Arribas. Y eso es lo que pasó”, aseguró.

“Dalmau Pereyra corrobora que la reunión del Banco Provincia fue coordinada por Arribas por orden de Macri. Se instalaron las cámaras el día anterior. Tres espías de la AFI, nosotros tenemos entendidos que acompañados por Dalmau Pereyra…accedieron acompañados del personal del Banco porque para acceder eran necesarias las tarjetas magnéticas”, añadió en diálogo con Roberto Navarro.

“En su declaración Dalmau Pereyra reconoce que le entregó el material obtenido de la grabación a Majdalani”, explicó el titular de la bicameral. Sobre la continuidad de la causa, Moreau añadió que “los próximos pasos están en manos del Doctor Kreplak y no quiero adelantarme. La convocatoria de Arribas y Majdalani cae de maduro porque la declaración es contundente”. Asimismo señaló que “en la comisión vamos a volver a convocar a Dalmau Pereyra. Ya lo habíamos citado pero el dijo que primero iba a declarar ante la Justicia y ya hemos iniciado los contactos para que la semana que viene vuelva a presentarse ante la comisión”.

“El macrismo tiene en Comodoro Py a los cómplices que están dispuestos a liberarlos de estas responsabilidades y, por eso, quieren llevar las causas allí. Lo hicieron en otros casos y van a intentarlo en este pero la causa que se lleva en La Plata está muy avanzada”, añadió el legislador.