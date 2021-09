Espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan: autorizaron a Silvia Majdalani a viajar a Uruguay

El juez subrogante de Dolores Martín Bava autorizó a la exsubdirectora de la AFI a viajar a Punta del Este del 3 al 10 de octubre próximo. Los antecedentes y la presentación del pasaje de vuelta, las claves de la resolución. Los familiares de las víctimas del ARA San Juan se oponen al viaje. Temen se fugue.

El juez federal Martín Bava autorizó a Silvia Majdalani, la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) multiprocesada por espionaje ilegal, a viajar a Punta del Este del 3 al 10 de octubre próximo. La exseñora 8 había hecho la presentación en la causa en que se investigan operaciones ilegales de inteligencia a familiares de víctimas del ARA San Juan, donde está imputada e indagada a la espera de que se resuelva su situación procesal. Las víctimas de este caso se oponen al viaje porque temen que se fugue como lo hizo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor judicial de Mauricio Macri, quien se encuentra en Uruguay donde pidió ser tenido por refugiado político para evitar ser extraditado.

El magistrado Bava, quien subroga en el juzgado federal de Dolores, se hizo eco de los argumentos que esgrimió Majdalani para que se la habilite salir del país. Coincidió con el fiscal del caso y ponderó los antecedentes porque la exsubdirectora de la AFI ya partió y volvió del exterior. No tomó en cuenta el caso "Pepín" ni que no se haya explicado la razón del viaje. Pero dejó sujeta la autorización del viaje a Uruguay a que Majdalani presente el pasaje de regreso, algo que no había hecho en su solicitud (presentó dos veces el pasaje de ida). Finalmente, la exseñora 8 acercó el documento que le faltaba y dijo que la ausencia fue producto de un error.

Ante la consulta de El Destape, la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria en el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan, explicó que “esta querella va a seguir oponiéndose a las salidas del país que se planteen en esta causa. En este caso aportaron el pasaje de regreso, pero recordemos que Fabián Rodríguez Simón también lo hizo y se fugó igual”.

Apenas se anotició del pedido que había realizado Majdalani, Carreras hizo una presentación en el juzgado de Dolores para oponerse. Le había solicitado a Bava que rechace el pedido: “Es de conocimiento de público y notorio, que hay un procesado de otra causa, pero perteneciente a la misma gestión de gobierno (macrista), Sr. (Fabián) "Pepín" Rodríguez Simón, en calidad de prófugo de la Justicia Argentina, quien con un permiso para Uruguay y habiendo también aportado pasajes de Buquebus, realizó una verdadera acrobacia jurídica escapista, para evadir el peso de la ley, motivo por el cual esta querella ante mismo pedido y modus operandi (…) se opone a dicha autorización”, sostuvo la letrada que representa a gran parte de las víctimas.

Pero el juez se tomó de un antecedente de la Cámara Federal de Mar del Plata en el que autorizó a Majdalani a viajar a Miami en enero pasado. En aquel momento, quien ocupaba el juzgado federal de Dolores era Alejo Ramos Padilla y había rechazado el pedido, que fue apelado por la exsubdirectora de la AFI. Por eso intervino la instancia revisora.

“Ya habiendo fijado la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata”, escribió Bava, “a cuyos fundamentos me remito” y “no habiendo variado las circunstancias a las ventiladas en aquella oportunidad, siendo que la imputada acreditó su retorno al país en todas las oportunidades anteriores en las que se la autorizo a ausentarse del territorio” consideró que “corresponde hacer lugar a la solicitud y autorizar la salida del país de Silvia Cristina Majdalani con destino a la República Oriental del Uruguay”. Cuando la cámara revocó la decisión de Ramos Padilla y autorizó el viaje de la exsubdirectora de la AFI a Estados Unidos, "Pepín" no se había fugado. Esta evasión de la justicia (Rodríguez Simón se fugó para evitar una indagatoria en el caso Indalo) sentó un precedente incómodo para los exfuncionarios macristas investigados.

Como en su reciente presentación los abogados de Majdalani aportaron solo el pasaje de ida (en dos oportunidades) y no el de regreso el juez Bava intimó a la exseñora 8 “a que aporte dicho pasaje”. “Una vez recibido el pasaje en cuestión se procederá a librar oficio de comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones y a expedir un certificado para ser presentado por la imputada ante las autoridades que pudieran requerirlo”, indicó el magistrado, quien también dispuso que al regresar a la Argentina Majdalani deberá devolver su pasaporte al juzgado y dejar constancia de su reingreso al país en una comisaría cercana a su domicilio.

Tras la resolución judicial, uno de los abogados de Majdalani, Juan Serra, presentó el pasaje de regreso del Uruguay. Serra indicó que la falta de este documento se debió a “un error involuntario” suyo porque “omitió incorporar al proceso el pasaje de vuelta que ahora acompaño y en su lugar se acompañó el de ida por duplicado”. “Surge claramente del pasaje de vuelta que aporto que mi defendida lo obtuvo en la misma fecha en que adquirió el de vuelta, lo que es incuestionable muestra de que, como hasta aquí lo ha hecho, acatará puntillosamente las obligaciones que se le impusieron, por lo que el viaje aludido, tal como lo ha reconocido el señor Fiscal y V.S. no importa riesgo procesal alguno”, concluyó. Con el antecedente de "Pepín" Rodríguez Simón, para las víctimas no hay certezas de que eso sea así.

Majdalani enfrenta un complejo escenario judicial. Además de estar a la espera de la resolución de su situación procesal en la causa en que se investiga el espionaje de la AFI a los familiares del ARA San Juan, la exseñora 8 también está procesada en otros casos en donde se investigan tareas de inteligencia ilegal realizadas por la exSIDE, como el del espionaje masivo en la provincia de Buenos Aires (conocido como Bases AMBA) y los dos que se iniciaron en los tribunales de Lomas de Zamora y pasaron a Comodoro Py, que tuvieron por ejecutores a la banda de espías conocida como “Super Mario Bros”.