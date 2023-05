Ercolini revocó el procesamiento de Stornelli y dictó falta de mérito

Es en la causa por espionaje ilegal y extorsiones en la que estaba acusado junto al falso abogado Marcelo D'Alessio.

El juez federal Julián Ercolini revocó el procesamiento y dictó falta de mérito al fiscal Carlos Stornelli en la causa en la que está detenido el falso abogado Marcelo D' Alessio por espionaje ilegal y extorsiones. La decisión del magistrado se tomó en relación a los dos casos de actividad presuntamente ilegal en los que Stornelli seguía procesado, un supuesto intento de extorsión al abogado José Manuel Ubeira y un hecho de espionaje ilegal al exmarido de su actual pareja, informaron fuentes judiciales.

Se trata de un tramo aún bajo investigación y que quedó a cargo de Ercolini luego del pase del caso desde el fuero federal de Dolores a Comodoro Py 2002, por decisión de la Cámara Federal de Casación.

D'Alessio y otros acusados ya fueron enviados a juicio oral, sin fecha de inicio aún. Stornelli había sido procesado en Dolores por otros hechos pero la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó sólo por el caso del abogado Ubeira y por el del ex marido de su pareja.

El fiscal presentó un escrito ante Ercolini para que se revise su situación y el juez, en base a medidas de prueba ordenadas al respecto, consideró que no hay evidencia hasta el momento de la existencia de ilícitos que puedan adjudicarse al fiscal. Los hechos "no fueron tales" mencionó Ercolini y no están vinculados a información "confidencial" sino a "datos de público acceso".

En relación a la denuncia del abogado Ubeira, el juez argumentó que sobre lo sucedido sólo se contó con la versión de D'Alessio, quien dijo que habría planificado hacer una cámara oculta al letrado en momentos en que se tramitaba el llamado "caso cuadernos" y este ejercía la defensa de uno de los acusados. Para Ercolini, ese supuesto intento de espiar a Ubeira "jamás trascendió los límites del mero alarde" del falso abogado detenido.

El otro caso estuvo vinculado al piloto aéreo Jorge Castañón Distefano y tuvo que ver con un pedido de Stornelli a D'Alessio para que averiguara sobre su persona "con el objeto de perjudicarlo de algún modo"

Ercolini concluyó tras citar a diferentes testigos que lo requerido por el fiscal se relacionaba con "un asunto estrictamente privado y limitado al ámbito familiar" y que la imputación no tuvo "sustento".

Con información de Télam