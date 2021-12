Comodoro Py volteó una de las causas por espionaje ilegal contra Macri

Se trata de la causa que investigaba la supuesta asociación ilícita para perseguir a ex funcionarios del kirchnerismo durante el macrismo.

La sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal, con los votos de los jueces designados por Cambiemos Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, salvó en una de las causas por espionaje ilegal a Mauricio Macri y a otros ex funcionarios macristas como el entonces titular de la Agencia Federal Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. El fallo aceptó la coartada del macrismo que señaló que el espionaje fue realizado por "cuentapropistas" de la AFI y descartó que haya existido una asociación ilícita para cometer las tareas de inteligencia ilegal.

Se trata de la causa que se había en Lomas de Zamora que investigaba la supuesta asociación ilícita para perseguir a ex funcionarios del kirchnerismo durante el macrismo. También en las tareas de inteligencia habían sido perseguidos funcionarios del entonces oficialismo como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El fallo además establece el rescate del secretario de Mauricio Macri y actual legislador porteño, Dario Nieto. "CONFIRMAR la resolución recurrida por cuanto dispuso la falta de mérito de Darío Nieto, debiendo proseguirse con arreglo a lo apuntado en la presente", indicaron.

La decisión de la Sala II confirma el procesamiento contra Majdalani por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y rechazó los planteos de “nulidad” que apuntaban a voltear la investigación que se inició en la Justicia federal de Lomas de Zamora y hoy tramita en Comodoro Py 2002. El fallo confirma, no obstante, los procesamientos por violación a la ley de Inteligencia de una decena de ex agentes de la AFI, entre ellos Alan Ruiz y el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal Cristian Suriano, por el supuesto espionaje ilegal en las cárceles a los presos K.

"REVOCAR el auto en crisis por cuanto dispuso el procesamiento de Gustavo Héctor Arribas, María Belén Sáez, Martín Terra, Mariano Ignacio Flores, Daiana Romina Baldasarre, Jorge Ochoa, Javier Esteban Bustos, Jonathan Ezequiel Nievas, Aníbal Rolando Meza, Matías Gregorio Fernández, Sebastián Alejandro Siri, Oscar Atilio Lema, Miguel Ángel Perrota, Fernando Carra, Emiliano Blanco, Juan Sebastián De Stefano, Mariano Ruda Bart, Bernardo Miguens, Darío Emiliano Picabea, Fernando Gustavo Whaler, Sebastián Alejandro Iglesias y Claudio Héctor Marcus, Denise Aya Tenorio, María Mercedes Funes Silva y Susana Martinengo declarando LA FALTA DE MERITO respecto de ellos y DEJANDO SIN EFECTO el embargo y demás medidas cautelares que les fijaron", ordenó el fallo.

En disidencia votó el juez Eduardo Farah, quien consideró que está demostrado que en la mayoría de los casos hubo tareas de inteligencia ilegal y que se probó la existencia de una asociación ilícita. "El relevo de los hechos delictivos tratados permite detectar patrones comunes en cuanto al tipo de objetivos planteados, sus motivaciones vedadas por la ley 25520, la forma de ejecución, el traspaso de la información y la distribución de los roles. Dicho eso, no se dejan de advertir supuestos específicos donde no puede descartarse el alegado actuar por “cuenta-propia” de algunos agentes (hay hipótesis posibles al respecto, que van desde extorsiones, encargos o contactos aún no desentrañados con otras personas); se apuntaron extremos de este tenor y se volverá sobre el punto. Pero, amén de ello, lo cierto es que existe un plafón fáctico con ribetes que revelan cierto nivel de organización, con miras a una pluralidad de planes delictivos y a la comisión de ilícitos no cualitativamente predeterminados al inicio de la asociación", sostuvo Farah.