Canicoba: "Lorenzetti me citó y me puso en conocimiento que Macri quería mi renuncia"

El ex juez advirtió que Macri "se encargó de montar una estructura para controlar el Poder Judicial federal".

El ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral se refirió a sus declaraciones sobre la persecución que sufrió durante el gobierno de Mauricio Macri y advirtió que el ex presidente "se encargó de montar una estructura para controlar el Poder Judicial federal".



"Lo que dije es que Lorenzetti me citó y me puso en conocimiento que Macri quería mi renuncia y me hizo un listado de las causas por las que tenía que dejar mi cargo", detalló el ex jurista en diálogo con El Destape Radio y ahondó: "Macri quería que deje mi cargo por lo que resolví en causas como la que vinculaba a la madre y la hermana de Nisman". En tanto, sostuvo que en ese momento "no" lo tomó "como una persecución", pero advirtió que "luego pasaron una serie de cosas".

Asimismo, Canicoba subrayó que "había una estructura que sigue funcionando dentro del Poder Judicial" y advirtió que "el gobierno de Macri se encargó de montar una estructura para controlar el poder judicial federal".



"Macri logró controlar el Poder Judicial federal. Lo estamos viendo", explicó el ex magistrado. Además remarcó que "nunca pasó que el Poder Judicial se autodepure".

En otro orden, el ex juez se refirió a las reuniones que Macri mantuvo con funcionarios judiciales en la Quinta de Olivos, a lo cual, remarcó que "(con las reuniones de Borinsky y Hornos en Olivos) queda claro que el que dirigió operaciones sobre el Poder Judicial fue Macri" y aseveró que "el Colegio de Abogados de la calle Montevideo no representa a nadie, solo a los grandes estudios y a los que defienden a los miliares".



En ese sentido, aclaró que "el ministro de Seguridad trabaja con la Justicia a través de las fuerzas. Si es público puede haber una reunión". En ese marco, afirmó que "hubo espionaje a jueces" y replicó: "Yo lo investigué en una causa".



"Usaron la base de migraciones y la UIF para armar dossier sobre jueces y luego aparecía la información en los diarios", reveló Canicoba y sentenció: "No era muy sutil, era abierta la presión".