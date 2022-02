Esmeralda Mitre: "Macri tiene mucho de qué preocuparse"

La heredera de La Nación brindó una entrevista y deslizó que el expresidente le habría pagado una deuda millonaria a los Saguier.

Esmeralda Mitre, la actriz e hija de Bartolomé Luis Mitre, el director de La Nación hasta su fallecimiento, brindó una entrevista en C5N y renovó su hipótesis en torno al amplio financiamiento de Mauricio Macri a la señal televisiva del diario centenario después de una resolución de la IGJ en la que busca dilucidar quién es el propietario legítimo del 20% del centenario medio. "Macri tiene mucho de qué preocuparse", advirtió.

"Macri tiene mucho de qué preocuparse. Habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tenían y tienen los Saguier", sentenció la actriz, que celebró la resolución de la Inspección General de la Justicia (IGJ) por las acciones de La Nación que le pertenecían a su padre, Bartolomé Mitre.

"Vuelve un Mitre a La Nación y es algo importante" destacó la heredera y añadió: "Esto es un triunfo mucho mayor. Ganamos el 25% de la empresa, más las acciones que habría en KMB que estaría dando el 35% de acciones del diario. Esto es algo muy fuerte".

Cabe señalar que, desde finales del año pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla el funcionamiento de las sociedades y que comanda Ricardo Nissen, busca desentrañar si hay accionistas ocultos en el multimedio La Nación a partir de una denuncia de Esmeralda Mitre, dado que Bartolomé Mitre, el padre de Esmeralda, creó una sociedad en 1996 desde la que se controlaba el 20% del paquete accionario de La Nación. Tras el fallecimiento del director del diario centenario a principios del 2020, sus apoderados aseguran que había vendido esas acciones.

Al explicar lo que significó la resolución de la IGJ, precisó: "Esto es un triunfo mucho mayor. Ganamos el 25% de la empresa, más las acciones que habría en KMB que estaría dando el 35% de acciones del diario. Esto es algo muy fuerte".

En ese sentido, la rubia sentenció que el expresidente Mauricio "Macri habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tenían y tienen los Saguier que era de 50 millones".

"El plan era que los Saguier y esta persona tan importante de los medios, que maneja tantos multimedios, hoy por fin pierde por primera vez en su vida. Hoy es el primer ocaso de ese hombre. Y festejo por su pérdida, por haber robado a mi padre como robó, por haberse metido con gobiernos y creer que siempre podía ganar", añadió.

A continuación, afirmó que utilizaron el diario y el canal LN+ para hacer política partidaria. "Después de quejaban de C5N. Dicen que no y lo hacen de una manera estrepitosa. No me parece mal que haya políticos, sino que no se diga", cuestionó.

"No es un secreto a voces, está dicho. Es alevoso. (La exgobernadora bonaerense) Mariu Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, que lo único que hace es poner dinero. ¡Es un escándalo!", lanzó Esmeralda Mitre sobre el financiamiento con el que los dirigentes opositores colaboraron para propagandearse.

"Pauta para todo. Desde un hijo que tuvo, supuestamente, extramatrimonial. Paga para que no se sepa, lo tengo que decir yo para que lo sepa todo el mundo y que se enteren que dejó expuesta a su mujer. Una persona siniestra. Ni hablar de Mariu Vidal", disparó.