Rubinstein defendió a Vizzotti por los penes de madera: "También los compramos para ESI"

El ex secretario de Salud de Mauricio Macri minimizó al discusión que los propios trolls de Juntos por el Cambio iniciaron por la compra de los penes de madera.

Tras la insólita polémica por la compra de penes de madera en el marco del programa de Educación Sexual Integral, el ex secretario de Salud de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, se refirió al debate que generó la compra y aclaró que durante su gestión también se realizó la misma compra con el mismo objetivo.

"Los penes de madera forman parte de los kits de educación sexual que compramos en nuestra gestión también", explicó el ex funcionario en una entrevista con FutuRock. En la última semana, se viralizó una licitación del Ministerio de Educación que adquiría penes de madera para el programa de educación sexual.

Desde el 2012 que está en vigencia el Programa Nacional de Educación Sexual Integral que fue creado por el Ministerio de Educación con el objetivo de coordinar, implementar y evaluar la educación sexual dentro de las tres modalidades educativas: inicial, primario y secundario. Pero cuando se dio a conocer la compra, los troll macristas se encargaron de criticar y ridiculizar la compra. Hasta la propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, tuvo que salir a explicar el motivo de la compra.

Asimismo, el ex funcionario remarcó que "los penes de madera forman parte de los kits de educación sexual" y aseveró: "No me parece relevante la compra de penes de madera".

​Por otra parte, Rubinstein admitió que durante el gobierno de Macri la salud pasó a un segundo plano: "En el momento de la crisis de 2018 comenzaron a priorizarse otras cosas y la Salud pública quedó un poco relegada".



"El cambio de ministerio a secretaría fue muy simbólico", aclaró el ex funcionario en cuanto al achique que realizó la gestión de Cambiemos y subrayó: "Me pareció muy perjudicial renunciar cuando se degradó el ministerio a secretaría. Era irresponsable de mi parte, pero claramente no estaba de acuerdo".

En este sentido, aseguró que "no hubo recorte en salud" durante la gestión de Macri, pero aclaró que "sino una reasignación de partidas presupuestarias", que es una especie de recorte encubierto.