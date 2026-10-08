Escándalo en San Luis: denuncian comida vencida y en mal estado en el Hospital Pediátrico de la provincia

La falta de controles sanitarios en San Luis sumaron un nuevo capítulo que pone al descubierto la gestión de Claudio Poggi. Según El Diario de la República, un informe de auditoría realizado por el Servicio de Alimentación y Cocina del Hospital Pediátrico San Luis reveló condiciones en la falta de salubridad e higiene en las instalaciones donde se preparan las raciones para las y los niños internados.

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El relevamiento, llevado a cabo por especialistas en nutrición y control de infecciones, sacó a la luz graves irregularidades: alimentos vencidos almacenados en cámaras frigoríficas, insumos abiertos sin rotular ni trazabilidad, y deficiencias edilicias estructurales con techos, mamposterías y drenajes deteriorados.

De las aulas al hospital

El escándalo en el principal nosocomio infantil de la provincia no representa un hecho aislado. Desde marzo, El Destape recogió sobre las reiteradas denuncias por alimentos en mal estado distribuidos por el Ejecutivo provincial en distintos establecimientos de San Luis.

La denuncia se acreditó en el ámbito educativo tras la viralización de imágenes del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE), donde se observaban raciones en malas condiciones distribuidas a estudiantes en localidades como La Toma. A ello se sumaban los antecedentes registrados en 2025, como la intoxicación de cerca de 70 alumnos con salmonella en la Escuela Técnica N° 15 de Villa Mercedes y el hallazgo de larvas en viandas escolares.

Los hogares populares sufren inseguridad alimentaria

Esto sucede en un contexto en el las familias puntanas está en un proceso cada vez más agudo de crisis económica para acceder a alimentos. Un informe realizado en barrios populares de la ciudad de San Luis y difundido en agosto expuso el fuerte deterioro de las condiciones económicas de las familias con Poggi al mando. Según el Monitoreo Económico, Social y Alimentario (MESA), el 74,2% de los hogares consultados atraviesa algún nivel de inseguridad alimentaria.

El estudio relevó a 240 hogares y detectó que la falta de ingresos suficientes ya obliga a muchas familias a modificar su alimentación cotidiana. Durante el último mes, los hogares encuestados reportaron reducción de porciones, salteo de comidas y dificultades para comprar alimentos como carne, verduras, frutas, cereales y legumbres.

El escenario se completa con otro dato: el 58,3% de las familias aseguró que no logra llegar a fin de mes, mientras que un 26,3% manifestó que solamente consigue hacerlo mediante recortes de gastos.