En medio del escándalo por la estafa cripto que promocionó en su cuenta de X, el presidente Javier Milei comparó la compra de $LIBRA con ir al casino. "Si si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?", dijo en TN, durante la primera entrevista que dio tras la estafa?".

"Yo no lo promocioné, yo lo difundí", aseguró sobre el mensaje que puso en sus redes sociales invitando a comprar la criptomoneda que luego se desplomó.

A fines de enero, Milei se sacó una foto en Casa Rosada con Hayden Davis, desarrollador de $LIBRA con quien se reunió en más de una oportunidad. "Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores", declaró ahora Milei en la entrevista. "Financiar ese tipo de proyectos lo que va a hacer es generar crecimiento económico", agregó.

El Presidente explicó por qué, horas después de haber promocionado la criptomoneda, borró el tuit. "Como se estaba generando ruido, ante la duda me corro. Justamente si hay duda, me tengo que correr", expresó. Sin embargo, no quiso calificar el escándalo como una estafa. "Quien va a definir esto es la Justicia", declaró.

Hace unas semanas, Milei se reunió con Hayden Davis, desarrollador de $LIBRA.

Después de comparar la compra de $LIBRA con con la actividad de ir al casino, el jefe de Estado profundizó: "Aquellos que participaron en ello lo hicieron voluntariamente y es un problema entre privados", opinó Milei.

Estafa cripto: Milei opinó que "no puede ser tan fácil llegar" a él

En un momento de la entrevista, Jonatan Viale le preguntó a Milei si considera que cometió un error. "La lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender es que yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Se accedía a mí de la misma manera que cuando no era presidente. Tengo que levantar los filtros y no puede ser tan fácil llegar a mí", consideró Milei.

"Yo creí que tenía que seguir siendo el mismo Javier Milei de siempre. La vida tiene estas cosas, a partir de ahora será cuestión de levantar murallas y que sea más difícil llegar a mí", agregó el primer mandatario.