Revés para el Gobierno en el caso Libra: la Justicia ordenó reforzar cautelares patrimoniales

En un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei en el caso $LIBRA, la Justicia ordenó sostener y reforzar las cautelares sobre el patrimonio de los acusados. Lo hizo la Cámara Criminal y Correccional Federal raíz de un pedido de la querella del abogado y diputado nacional Juan Grabois, rechazando lo dispuesto por el tribunal de primera instancia.

La Cámara reconoció que existen elementos suficientes para justificar medidas cautelares patrimoniales en la causa por la que están alcanzados los promotres de la criptomoneda, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

El tribunal de segunda instancia advirtió que el daño total y la cantidad de víctimas aún no están plenamente determinados, y ordenó que antes de levantar definitivamente la prohibición de innovar, el juez de primera instancia fije un aval patrimonial prudente y adecuado, acorde a la magnitud real del caso.

La decisión reafirma que, en investigaciones del alcance de la criptoestafa $LIBRA, el resguardo del patrimonio debe ser efectivo, para evitar la dispersión de activos y garantizar un eventual decomiso y la reparación de las víctimas.

Grabois celebró la medida con un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), en el que señaló a los implicados: “Tal como prometimos: no les vamos a dar tregua”.

La decisión previa de la Justicia sobre los patrimonios de los acusados por el caso $LIBRA

Ya en octubre pasado, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado los planteos presentados por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y ratificó el embargo sobre sus patrimonios.

La decisión fue entonces firmada por los jueces Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci, en un contexto en el que la justicia de Estados Unidos recibió información sensible sobre el posible destino de los fondos involucrados en la maniobra, que tuvo entre sus protagonistas al presidente Javier Milei y a varios integrantes de su entorno.

A inicios de diciembre, la Corte Suprema de Justicia desestimó el planteo de las defensas de Novelli y Terrones Godoy, quienes buscaban apartar a un grupo de damnificados representados por el abogado y diputado Juan Grabois.

los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso de queja impulsado por la defensa de Novelli y Terrones Godoy no se dirigía contra una sentencia definitiva.

El expediente, cuya investigación está delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano, apunta a determinar si existió una maniobra de rug pull, proceso en el que apunta a inflar artificialmente el valor de la criptomoneda y provocar luego su derrumbe, generando ganancias extraordinarias para los desarrolladores y pérdidas para miles de inversores.