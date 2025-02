El bloque de diputados radicales Democracia para Siempre solicitó una sesión especial en el Congreso para crear una comisión que investigue la conducta del presidente Javier Milei al promocionar en sus redes sociales la multimillonaria cripto estafa $LIBRA. “Que Diputados no mire al costado como hizo el Senado", dicen en el pedido.

La iniciativa se conoce pocos días después de que seis senadores radicales se opongan a investigar al mandatario en la Cámara alta. Además, en el listado incorpora distintos proyectos de la izquierda, Unión por la Patria y Coalición Cívica que acorralan al Gobierno por este escándalo. "La intención del bloque Democracia para Siempre es que Diputados no mire al costado como pasó en el Senado. Es nuestro responsabilidad como Poder Legislativo controlar los actos de gobierno, máxime cuando estamos ante un escándalo de proporciones globales y observamos que desde el Presidente a su entorno más cercano podrían haber cometido hechos reñidos con la ética pública", señalaron.

"Tal como lo indica la Constitución, el Congreso además de legislar es un contrapeso del Ejecutivo y debe funcionar en ese sentido", indicaron. El texto del pedido tiene las firmas de diputados del bloque que conduce Pablo Juliano, pero también de Encuentro Federal como Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer.

La solicitud, que fue acompañada por otros bloques opositores, incluye no sólo los proyectos para crear una Comisión Investigadora, sino también "los pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y todas las interpelaciones planteadas por las diferentes bancadas a la plana mayor del Gobierno, desde Javier y Karina Milei a Guillermo Francos, Manuel Adorni y Mariano Cúneo Libarona".

"Creación en el ámbito e la Cámara de Diputados de la Nación la comisión investigadora sobre la conducta del sr. presidente de la Nación, Javier Milei, relacionado con la promoción de la criptomoneda $LIBRA", dice el texto presentado. En cuanto a los pedidos de informes al PEN se sumaron todos los proyectos, entre ellos los de los bloques Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal (EF) y Coalición Cívica (CC).

Denuncian a Milei en España por el escándalo cripto: "Como Al Capone"

Las consecuencias del escándalo por la participación del presidente Javier Milei en la estafa de la criptomoneda $LIBRA se multiplican. Un diputado español presentó este martes una denuncia ante la Fiscal de la Audiencia Nacional para que se investiguen posibles réplicas de "las operaciones fraudulentas" y "los posibles fraudes de los criptobrothers" del líder libertario.

"Hemos presentado una denuncia en la Fiscalía para que investiguen las consecuencias en España de las operaciones fraudulentas y contra la seguridad financiera llevadas a cabo pro el presidente da Argentina, Javier Milei", anunció el diputado de Sumar Gerardo Pisarello durante una audiencia en el Congreso español.

Pisarello remarcó que si llega a prosperar la denuncia en la Justicia, el mandatario argentino "ya no solo sería investigado ya no solo por el FBI y tribunales argentinos sino también por la Audiencia Nacional Española y eventualmente la Fiscalía Europea". "Quiero decirlo claro, si Al Capone cayó por evadir impuestos, no se puede excluir que estas personas sin escrúpulos, con Milei a la cabeza, caigan por su inmoralidad y por su codicia sin limites", disparó.