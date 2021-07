Armas a Bolivia: Alberto Fernández reveló una charla que expone el apoyo de Macri al Golpe contra Evo Morales

El Presidente habló sobre el escándalo del envío de las armas a Bolivia. "Sentí mucha vergüenza que Argentina haya prestado armamento para reprimir a un pueblo que se levantaba contra un Golpe de Estado", dijo.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, reveló una charla que tuvo con Mauricio Macri en medio del Golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia. "Me daba vergüenza que me pidiera que reconozca el gobierno de facto de Jeanine Añez", recordó sobre una conversación que mantuvo con su antecesor.

Se refirió así al escándalo de las armas que se mandaron en el final del gobierno de Macri. "Sentí mucha vergüenza que Argentina haya prestado armamento para reprimir a un pueblo que se levantaba contra un golpe de estado", dijo en diálogo con Radio 10. Asimismo, Fernández destacó: "Es un tema muy grave. La Argentina tiene una historia dura contra el golpismo. Desde el 83 aprendimos que no hay lugar para eso. Que se haya colaborado para reprimir una protesta contra un golpe me parece de una gravedad enorme".

En una conversación que mantuvo con Macri en 2019, el expresidente hacía un pedido contundente: "Macri me pedía que reconociera a Añez, me daba mucha vergüenza escuchar eso". En el final del mandato del empresario, en noviembre de ese año, fue el Golpe de Estado a Morales.

"Le pedí a Macri que le diera asilo a Evo y no quiso", advirtió Fernández. Asimismo, mencionó cuál fue la devolución de Macri ante su pedido. "Me dijo que era un problema de Bolivia y que no era para tanto. Entonces le dije a Evo que se fuera a México que cuando yo asumiera lo traía a Argentina", reveló Fernández en diálogo con el periodista Jorge Rial.

Por otro lado, Fernández también contó que Macri estaba pendiente sobre su futuro judicial cuando dejara la gestión: "Antes de asumir, Macri me comentó que estaba preocupado por las causas en su contra. Le dije que hablara con su abogado sobre los temas judiciales. Yo no iba a hacer nada para que lo persiguieran". Esta revelación sucede en medio de la quiebra decretada al Correo Argentino, propiedad de Socma (Sociedades Macri) que puede complicar la situación judicial del expresidente de Boca Juniors.

"Macri lo sabe bien porque yo se lo dije a él, que no iba a mover un dedo para que ningún juez lo persiga", dijo sobre las preocupaciones de Macri antes de asumir y con la derrota ya consumada a la espera de dejar el poder el 10 de diciembre de 2019.

El Gobierno denunció a Macri

El Gobierno Nacional denunció este lunes al ex presidente Mauricio Macri y a una decena de funcionarios de su gestión por haber enviado material bélico a Bolivia en el momento en el que se consumó el golpe de Estado en el que fue derrocado Evo Morales. Con la firma de varios ministros, la denuncia apunta, entre otros, a Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad por el delito de contrabando.

La denuncia penal tiene la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la titular de la Administración Federal de Ingresos Público, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. La denuncia recae sobre el expresidente Mauricio Macri, pero también sobre ministros y funcionarios de su Gabinete.

En la denuncia penal se detalla que, en base a la información recolectada, se observa la posible comisión de los delitos de "contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos". Y también "abuso de autoridad (art. 248 C.P.) y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación".

Alberto destacó la Copa ganada por la Selección Argentina y explicó por qué no fue a Ezeiza

Fernández sostuvo hoy que el triunfo de la Selección Argentina en la Copa América es un "ejemplo de que cuando todos trabajamos en un orden, nos respetamos y ponemos lo mejor de nosotros, las cosas pueden salir mucho mejor".



En declaraciones a Radio 10, el mandatario indicó que si bien le propusieron ir este domingo al predio de Ezeiza para recibir al plantel, respondió que "no le parecía oportuno" porque "había que cuidar protocolos" por la pandemia, además de que "los actores de esto fueron los jugadores y el cuerpo técnico, son de Argentina y de nadie en particular", por lo que no quería que se "interpretara que uno se apropia de eso".

El Presidente, los varados y la variante Delta

Alberto Fernández además rompió el silencio sobre quienes están en el exterior y no pueden regresar para no acumular variantes nuevas del coronavirus en nuestro país. "Les he dicho de mil modos a los argentinos que me ayuden tratando de no viajar porque el virus viene en avión. No está terminada la pandemia. El ministro de Salud del Reino Unido dijo que iban a tener que soportar 100 mil contagios diarios por la Delta", dijo.

Añadió: "Estamos trabajando para que los argentinos puedan volver. Yo no sé en qué cabeza cabe que yo disfruto que la gente no viaje. Las Américas tienen el mayor foco de distribución de la variante Delta, que tiene una cualidad de contagio impresionate".

Asimismo, el mandatario Fernández sostuvo sobre los varados: "Estamos trabajando para que puedan volver. Pero les dije de mil modos a los argentinos que traten de ayudar sin viajar.