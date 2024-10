Con apoyo de pymes y ambientalistas, el peronismo logra (por ahora) blindar a Entre Ríos del RIGI

Un proyecto que busca que Entre Ríos adhiera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases se volvió objeto de especulaciones y maniobras casi de un tablero de ajedrez en el Senado. La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero su aprobación definitiva no llega debido a movidas que están llevando adelante o podrían concretar el bloque oficialista Juntos por Entre Ríos o la bancada de la oposición justicialista Más para Entre Ríos.

Una primera explicación para la ausencia de luz verde en la Cámara Alta tiene lugar desde el punto de vista estrictamente práctico: de los 17 senadores, 8 responden al gobierno de Rogelio Frigerio y 9 son del justicialismo. En minoría, no obstante, la Casa Gris tuvo una inigualable chance de hallar la aprobación hace dos semanas, cuando se sabía que la oposición contaría con uno menos. Es debido a que Juan Pablo Cosso, del departamento Villaguay, sufrió un siniestro vial del cual aún se está recuperando. Se aguardaba entonces que, con un empate 8 a 8, la vicegobernadora Alicia Aluani desempate a favor. Era el único punto del temario de la sesión convocada, que sin embargo se cayó por falta de quórum. A diferencia de lo que uno creería a priori, no fue el peronismo el que se ausentó, sino que el propio bloque del gobierno, debido al contratiempo de dos senadores que los iba a dejar nuevamente en desventaja y ante una derrota segura en el mano a mano.

Fue así como la ilusión de contar con la adhesión se derrumbó y se comenzó a trabajar en una nueva convocatoria. Fuentes legislativas le confirmaron a El Destape que el oficialismo buscaba trabajar el voto sin presencia del senador accidentado. Asimismo, desde el espacio opositor le confiaron a este medio que una posible decisión podía ser entonces hacer caer la sesión, pegando ahora sí el faltazo en las bancas justicialistas. Y eso fue exactamente lo que sucedió este martes, cuando luego de 45 minutos de plenario, los senadores peronistas se levantaron de sus bancas al momento del tratamiento de la norma, haciendo caer el cónclave. La determinación fue celebrada en las gradas de la Cámara Alta, donde había manifestantes en contra del Régimen propuesto a nivel nacional. Antes de irse, el presidente de la bancada peronista, Martín Oliva, tomó la palabra y sólo se limitó a informar que iban a dejar su lugar. No hubo mayores explicaciones. Fuentes del espacio le ratificaron a este medio que la actitud se sostendrá mientras estén en desventaja.

Desde el peronismo se abroquelan detrás del "No al Rigi", una consigna que acompañan ambientalistas y pequeños y medianos empresarios. La oposición cree que la salida no es a través del proyecto nacional, que busca re-primarizar la economía, sino que debe haber mejoras a la Ley de Incentivos a la Industria, una iniciativa aprobada en la gestión del exgobernador Gustavo Bordet que aseguran que puede ser perfeccionada y que se amolda mejor a la realidad de los intereses de un sector que no sólo viene golpeado por la caída en la actividad y el consumo, sino que además en casos ha visto jaqueado su futuro debido a los tarifazos de luz y gas.

Luis Lozar, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, cree que el RIGI es un "retroceso". Y explicó: "No hay ningún número que dé bien en la actualidad. Hay parques industriales trabajando a mitad de lo que deberían y la construcción está por el piso. No hay obra pública ni privada. El empresario no quiere despedir, pero en este contexto es difícil. Se buscan alternativas, se activan suspensiones, se adelantan vacaciones, pero llega un punto en el que se hace insostenible".

El dirigente dijo que se vive un aluvión de currículums casi histórico: "Todos los días gente sin trabajo viene a golpear la puerta. Y no hay trabajo, es una realidad. No hay acceso al crédito, no hay consumo, no hay dinero circulando. Si esperamos que lleguen inversiones multimillonarias a salvarnos estamos equivocados. Los grandes vendrán a hacer su juego, se llevarán los recursos y nos dejarán a los pequeños y medianos industriales en la lona. Están buscando mano de obra barata, nada más".

Las pymes no sólo objetan el RIGI, sino que además mantuvieron contactos con legisladores para que se declare la emergencia en los ámbitos productivos, comercial y tarifario: "Si no se hace algo, vamos camino a la desaparición".

A la negativa de los pequeños y medianos empresarios, se suman las objeciones que efectuaron economistas -por los amplios beneficios fiscales, tributarios y cambiarios y la posibilidad de, en pocos años, dejar cero liquidez en dólares en el país- y ambientalistas, ya sea del lado de los militantes como incluso de aquellos que se dedican al derecho en el segmento. Los primeros se manifestaron frente a la Casa Gris en varias ocasiones, apuntando contra la re-primarización de la economía y las consecuencias que puede traer para en el entorno de los entrerrianos. Especialmente, a partir de la posibilidad de la explotación casi sin límites de la foresto-industria, una actividad fuerte en la costa del Río Uruguay.

Por otro lado, integrantes de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que se presenta como un espacio federal de activismo y militancia para la justicia ecológica y social, puso el acento durante el debate en la "poli crisis civilizatoria, en el aumento de temperatura global, la pérdida de la biodiversidad, sequías, incendios". En este marco, invitados por el Senado, preguntaron "dónde está el beneficio para el pueblo en este modelo extractivista alentado por el RIGI, que genera riqueza para otras partes del mundo y acá quedan las consecuencias". En ese sentido, afirmaron que "es un cheque en blanco para estas nuevas y grandes inversiones” ya que en el texto se contempla que “las normativas provinciales de protección serían nulas".

La oposición a la iniciativa incluso confluyó en la creación de una Coordinadora contra el RIGI, que estuvo presente frente al Senado esta tarde, manifestándose contra la posibilidad de que la iniciativa tuviera luz verde. "Nosotros creemos que Entre Ríos debe avanzar en un modelo productivo, social y económico al servicio de las mayorías. Vivimos en una provincia con un 60% de pobreza y donde el 80% de los trabajadores estamos precarizados. Las consecuencias del modelo de los últimos 30 años es un ambiente saqueado y contaminado, con consecuencias brutales en la salud", apuntó a El Destape, Nadia Burgos, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y de la Coordinadora.

La militante ambientalista resaltó: "El RIGI apunta a provincias extractivistas no responde a las necesidades del pueblo. Debemos pensar en otro modelo productivo, festejamos que fracase una ley regresiva y queremos que se exprese el rechazo para que esta iniciativa no prospere y se revisen otras normas que están al servicio de sectores minoritarios y gobiernos que sólo buscan ajustar".