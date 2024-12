Elecciones 2025 CABA: el peronismo sorprende con candidato tapado y el PRO queda tercero

De cara a las elecciones legislativas 2025, una reciente encuesta reveló que La Libertad Avanza gana terreno porteño y le saca liderazgo al PRO, que viene gobernando consecutivamente el distrito desde 2007. En tanto, el peronismo comienza a posicionarse con dos posibles candidatos tapados que le dan chances de ganar.

Se trata del estudio de opinión pública de Proyección Consultores realizado a mediados de noviembre a más de 1000 personas mayores de 16 años aptos para votar en las próximas elecciones legislativas 2025. El informe se realizó de manera online y tiene un margen de error del 3,07 por ciento y un 95 por ciento de nivel de confianza.

Encuesta en CABA: quién ganaría hoy según el último sondeo

En el cuestionario se consultó sobre “si las elecciones a Diputados fueran hoy, ¿a qué candidato elegirías?” y en primer lugar, con el 22,8 por ciento, fue elegido el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sería el elegido por Javier Milei para sacarle el lugar a Jorge Macri en las próximas elecciones generales. En segundo y tercer lugar con 18 puntos les sigue el periodista de C5N Gustavo “Gato” Sylvestre, representando el peronismo en CABA: y María Eugenia Vidal, por el PRO.

La encuesta electoral por las Legislativas 2025, planteó dos posibles candidatos del peronismo llamados "candidatos tapados" y postuló a los encuestados otro periodista para representar al peronismo. Se trata de Fernando Borroni, quien en el estudio obtuvo el 11,9 por ciento y quedó abajo de María Eugenia Vidal con 19,5 y, nuevamente, Adorni, primero, con 25 por ciento.

De esta manera, el peronismo genera expectativas en las próximas elecciones legislativas ante el retroceso representativo del PRO bajo la figura de Jorge Macri que, según la encuesta, casi un 40 por ciento evalúa su gestión de forma negativa. Además, se suma la creciente imagen positiva de Manuel Adorni, a quién Javier Milei públicamente confirmó como posible candidato a jefe de Gobierno porteño en las elecciones 2027.

La Ciudad anunció que desdoblará las elecciones y suspenderá las PASO

Recientemente, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que desdoblará las elecciones legislativas de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y adelantó que enviará a la Legislatura porteña un proyecto de ley para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Las comicios serán el domingo 6 de julio, un mes antes que a nivel nacional.

"Conversé con muchos espacios políticos, prácticamente con todos con los que hablé de suspender las PASO, porque nos va a permitir entre otras cosas ahorrar 20.000 millones de pesos en una elección que en general nunca tiene una competencia real en los espacios políticos", enfatizó. También destacó haberle pedido al Gobierno nacional la suspensión de las PASO a nivel nacional. "Eso nos permitirá ahorrar más de 200.000 millones de pesos", mencionó Jorge Macri, quien además contó que ayer se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Sin embargo, en un tiro por elevación a La Libertad Avanza (LLA), el dirigente del PRO remarcó: "Muchos hablan de cambio, pero el único cambio es el que se hace, no el que se dice. Nosotros no hacemos simplemente anuncios, nosotros los llevamos adelante. No anunciamos cosas, sino que las hacemos, enfocados en ese cambio transformador que mejoran la vida de los que viven acá".