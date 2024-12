Para conocer qué piensa el público peronista, la consultora Prosumia hizo una encuesta sobre las más de tres millones de personas afiliadas al Partido Justicialista (PJ), cuya presidencia acaba de quedar en las manos de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allí, preguntó por los liderazgos, el lugar de La Cámpora y las referencias desde el Conurbano bonaerense, zona geográfica con mayor peso electoral en la provincia de Buenos Aires y que permite avizorar una posible proyección nacional.

El PJ es el partido con mayor cantidad de afiliaciones en el país, según la Cámara Nacional Electoral (CNE), con 3.024.760 de personas registradas. De ese total, la encuesta recogió que 8 de 10 creen que el presidente, Javier Milei, está haciendo "un mal trabajo".

"La historia reciente y futuro del partido descansa hoy en las decisiones del ex candidato a presidente (Sergio Massa), la nueva presidenta del partido (CFK), y la figura más presidenciable del espacio (el gobernador bonaerense, Axel Kicillof). Fuera de esta terna, los principales dirigente del partido pueden ordenarse entre grupos explicaron" desde Prosumia: Los herederos de La Cámpora, la proyección desde el Conurbano y Los Federales.

Encuesta: qué piensan los peronistas de sus dirigentes hoy

Los números que maneja Massa son: 49% de imagen positiva, 26% regular y 24% de mala. CFK por su parte mantiene un 71% de imagen positiva, sólo un 10% regular y un 19% de negativa. A la expresidenta la supera Kicillof con un 76% de imagen positiva, un 13% de negativa, un 9% de regular y sólo un 2% no respondió.

"Entre los herederos del movimiento juvenil que supo crearse durante la presidencia de Néstor Kirchner, hoy se encuentran algunos de los principales dirigentes del partido. La lealtad es el atributo más mencionado en relación a ellos, pero, como contraparte de esa lealtad y fidelidad, les resulta difícil emanciparse y conseguir apoyos por fuera del partido", aclararon. Los elegidos en este campo son el ex ministro del Interior y actual senador por la provincia de Buenos Aires Eduardo "Wado" de Pedro con un 63% de imagen positiva, contra el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner que sólo cosecha un 35% de imagen positiva con un 36% de negativa. De Pedro, por su parte, sólo tiene un 12% de imagen negativa.

"Otro grupo de figuras del PJ se proyectan desde el territorio, administrando los partidos del conurbano, cada uno de ellos equivalente en habitantes a una provincia del interior. Mayra Mendoza en Quilmes, reconocida por su lealtad y pertenencia a La Cámpora, y Federico Achaval (intendente de Pilar), visto como un outsider del peronismo y reconocido por el profesionalismo en la gestión de su municipio son dos casos que polarizan en este grupo", dicen desde Prosumia sobre a quienes ubicaron en el grupo "proyección desde el Conurbano".

Sobre el intendente del norte un 19% dijo tener una imagen positiva, pero un 70% no respondió. Aunque el estudio no lo aclara se entiende que es una figura más bien desconocida. En el caso de Mendoza, tiene un 42% de imagen positiva entre las y los afilados al peronismo, con un 18% de imagen negativa, un 27% que no respondió y un 13% que dijo tener sobre ella una imagen regular.

Para el grupo "Los Federales", midieron a Natalia de la Sota, actual diputada nacional por Córdoba e hija del exgobernador Juan Manuel De la Sota; y a Sergio Uñac, senador y ex gobernador de San Juan. "Con los gobernadores peronistas ocupados en mantener un equilibrio con el gobierno nacional, los emergentes federales son dirigentes sin responsabilidades en el ejecutivo", explicaron. En ese sentido, señalaron que De la Sota "es un emergente que se posiciona como principal opositora de la provincia mediterránea", mientras que Uñac "desde hace años que suena como figura de proyección nacional, sin haber conseguido aún una oportunidad real de dar el salto", marcaron. El hombre tiene un 50% de "no contesta" o de desconocimiento y sólo un 23% de imagen positiva.

De la Sota, por su parte, consiguió un 31% de imagen positiva y un 48% no respondió qué imagen tiene sobre ella.

En todos los casos Kicillof se impone con mayor imagen positiva: en el Conurbano tiene un 89% y un 69% neto; en el resto del país baja unos puntos hasta el 74% y un 60% neto.